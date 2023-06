The Dandy Warhols – EP: «The Wreck of the Edmund Fitzgerald»

«La leyenda sigue viva El lago nunca entrega a sus muertos» THE DANDY WARHOLS

Cuenta la historia que el Edmund Fitzgerald era un transportador de mineral y uno de los cargueros más grandes que cruzaba los Grandes Lagos de Norteamérica. El 9 de noviembre de 1975, salió del lago Superior, en Wisconsin, transportando mineral de hierro con destino a Detroit. Al día siguiente, el barco quedó atrapado en una feroz tormenta de invierno con vientos colosales que promediaban entre 60 y 65 millas por hora. Su capitán informó que olas de 20 a 25 pies arrasaban las cubiertas y que el agua entraba debajo de la cubierta a través de dos conductos de ventilación completamente rotos. Esa misma noche, el Edmund Fitzgerald se hundió cerca de las costas de Ontario y Michigan, en aguas que tenían unos 50 grados bajo cero. Un barco cercano informó haber visto desaparecer sus luces en la nieve torrencial. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió. La mañana después de que se hundiera el rector de la Iglesia de los Marineros de Detroit tocó la campana 29 veces, una por cada hombre perdido.

El cantante y compositor canadiense de folk, country y música popular Gordon Lightfoot, leyó la noticia y poco después comenzó a cantar una canción sobre el naufragio. No se esperaba que la canción se convirtiera en un sencillo de éxito que pasaría 21 semanas en las listas de Billboard llegando incluso a alcanzar el puesto número 2. Posteriormente, la banda de rock Rheostatics dedicó una bella versión al siniestro y The Dandy Warhols acaba de publicar otra versión distinta y oscura del suceso. La cubierta del EP refleja esa negra tragedia.

The Wreck of the Edmund Fitzgerald es un EP lóbrego y amenazador, como un canto tétrico y cacofónico que se desarrolla en la tormenta y finaliza en la profundidad helada. Se compone de cuatro temas, todos ellos ruidosos e indefinidos, donde quizás la pista Alien es la única que sobresale con cierta intencionalidad melódica.

El tema que abre el álbum, del mismo nombre, describe el proceso del desastre. Los efectos electrónicos, la rítmica y la tenebrosidad, se ciernen como un manto envolvente de angustia y terror. Le sigue Untitled que, a modo de una gigantesca ola, envuelve el trasfondo de lo que sucedió. Ecos, reverberaciones, suspensiones sónicas, tapes inverse y claustrofobia electrónica, son algunas de las pinceladas que desata el tema. Le siguen voces embarulladas, atonales y extraviadas en la lejanía. Varias secuencias de aullidos tecnológicos, zigzaguean el fondo secuencial sónico. Alien es una pieza que desata tinieblas y euforia muy al estilo del underground londinense de los 70, aunque de manera distorsionante y frenética. El álbum se cierra con una variante sónica del tema que le da apertura.

Estamos pues ante un album fosco, anárquico, documentalista que sigue la onda experimental del album Tafelmuzik Means More When You’re Alone (2020) que no son más que 10 delirios de enorme duración (casi 4 horas de música), donde la banda se desahoga bajo todo tipo de narcosis sonora.

Concluyendo, a diferencia de las versiones de Gordon Lightfoot (más folk) y la de Rheostatics (más rock), The Wreck of the Edmund Fitzgerald versionada por The Dandy Warhols, no es un trabajo fácil de presentar ni de digerir, sobre todo para aquellos amantes que se posicionan en los sonidos más normalizados y menos extremos. Más bien se trata de un «cuelgue» sonoro cuyo objetivo es desatar los espejismos sonoros de la banda y sus ansias por la experimentación. En definitiva, no estamos ante un disco de brillante composición, pero lo mejor que ofrece es el contexto histórico que representa, eso hace que el sonido, aunque espeso y caótico, sea capaz de generar esa presión claustrofóbica que pudo llegar a ser vivir la tragedia del Fitzgerald , e imaginar el horror de su tripulación ahogándose bajo las gélidas temperaturas. No os perdais, dicho sea de paso, la cronica del concierto que dio la banda en Madrid y que Paula Ayllón ha descrito con exquisita brillantez.