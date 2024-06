Sobre The Dirty Three

The Dirty Three es una banda instrumental australiana formada en 1992 en Melbourne. Compuesta por Warren Ellis (violín y bajo), Mick Turner (guitarra eléctrica y bajo) y Jim White (batería), la banda ha destacado por su sonido único que fusiona rock instrumental y post-rock. Su álbum de 1996, Horse Stories, fue aclamado por la crítica y considerado uno de los mejores del año por Rolling Stone, un éxito y prestigio que han continuado con discos como Ocean Songs (1998) y Toward the Low Sun (2012).

Discografía de The Dirty Three

Dirty Three (1994)

Sad & Dangerous (1995)

Horse Stories (1996)

Ocean Songs (1998)

Lowlands (2000)

Whatever You Love, You Are (2000)

She Has No Strings Apollo (2003)

Cinder (2005)

Toward the Low Sun (2012)

Love Changes Everything (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Te invitamos a sumergirte en el universo sonoro de la bandaTHE DIRTY THREE a través de su playlist en Spotify. No te pierdas la oportunidad de experimentar su discografía.

Videoclip destacado

Disfruta de su talento en su videoclip más popular: Love Changes Everything Part 1

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí!