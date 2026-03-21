¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

THE DRUMS

Artistas
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
1 min.

Sobre The Drums

La banda neoyorquina The Drums, creada originalmente en 2008 por Jonathan Pierce y Jacob Graham, se consolidó rápidamente como una de las propuestas más influyentes del indie pop y el surf rock contemporáneo. Su debut homónimo en 2010 los catapultó a la fama internacional gracias a himnos como “Let’s Go Surfing”, y desde entonces han construido una discografía marcada por melodías luminosas, guitarras jangle y una profunda carga emocional. Tras la salida de Graham en 2016, el proyecto quedó en manos de Pierce como propuesta en solitario, manteniendo viva la esencia melancólica y vibrante que caracteriza a The Drums. Su trayectoria incluye álbumes clave como Portamento, Encyclopedia, Abysmal Thoughts, Brutalism y su más reciente trabajo, Jonny, publicado bajo el sello ANTI- Records.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Drums

  • The Drums (2010)
  • Portamento (2011)
  • Encyclopedia (2014)
  • Abysmal Thoughts (2017)
  • Brutalism (2019)
  • Jonny (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en el universo sonoro de The Drums, nada mejor que sumergirte en una selección de sus temas más emblemáticos: desde la energía juvenil de “Let’s Go Surfing” hasta la introspección de “I Want It All”, pasando por clásicos como “Days” o “There Is Nothing Left”. Te invitamos a descubrir esta playlist imprescindible y dejarte llevar por su mezcla única de nostalgia, ritmo y emoción:

Videoclip Destacado

El videoclip más icónico de The Drums sigue siendo “Let’s Go Surfing”, una pieza visual que captura a la perfección el espíritu fresco, despreocupado y vibrante que definió sus inicios. Su estética minimalista y su energía contagiosa lo han convertido en un referente del indie pop de los 2010. Puedes verlo aquí:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (InstagramTwitter Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!

¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP!

Todas las novedades de CrazyMinds de forma rápida e inmediata en tu móvil: noticias, festivales, discos, entrevistas, playlists... ¡No te lo pierdas!
¡APÚNTATE!
CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.