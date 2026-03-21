Sobre The Drums

La banda neoyorquina The Drums, creada originalmente en 2008 por Jonathan Pierce y Jacob Graham, se consolidó rápidamente como una de las propuestas más influyentes del indie pop y el surf rock contemporáneo. Su debut homónimo en 2010 los catapultó a la fama internacional gracias a himnos como “Let’s Go Surfing”, y desde entonces han construido una discografía marcada por melodías luminosas, guitarras jangle y una profunda carga emocional. Tras la salida de Graham en 2016, el proyecto quedó en manos de Pierce como propuesta en solitario, manteniendo viva la esencia melancólica y vibrante que caracteriza a The Drums. Su trayectoria incluye álbumes clave como Portamento, Encyclopedia, Abysmal Thoughts, Brutalism y su más reciente trabajo, Jonny, publicado bajo el sello ANTI- Records.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Drums

The Drums (2010)

Portamento (2011)

Encyclopedia (2014)

Abysmal Thoughts (2017)

Brutalism (2019)

Jonny (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en el universo sonoro de The Drums, nada mejor que sumergirte en una selección de sus temas más emblemáticos: desde la energía juvenil de “Let’s Go Surfing” hasta la introspección de “I Want It All”, pasando por clásicos como “Days” o “There Is Nothing Left”. Te invitamos a descubrir esta playlist imprescindible y dejarte llevar por su mezcla única de nostalgia, ritmo y emoción:

Videoclip Destacado

El videoclip más icónico de The Drums sigue siendo “Let’s Go Surfing”, una pieza visual que captura a la perfección el espíritu fresco, despreocupado y vibrante que definió sus inicios. Su estética minimalista y su energía contagiosa lo han convertido en un referente del indie pop de los 2010. Puedes verlo aquí:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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