Sobre The Drums
La banda neoyorquina The Drums, creada originalmente en 2008 por Jonathan Pierce y Jacob Graham, se consolidó rápidamente como una de las propuestas más influyentes del indie pop y el surf rock contemporáneo. Su debut homónimo en 2010 los catapultó a la fama internacional gracias a himnos como “Let’s Go Surfing”, y desde entonces han construido una discografía marcada por melodías luminosas, guitarras jangle y una profunda carga emocional. Tras la salida de Graham en 2016, el proyecto quedó en manos de Pierce como propuesta en solitario, manteniendo viva la esencia melancólica y vibrante que caracteriza a The Drums. Su trayectoria incluye álbumes clave como Portamento, Encyclopedia, Abysmal Thoughts, Brutalism y su más reciente trabajo, Jonny, publicado bajo el sello ANTI- Records.
Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music
Discografía de The Drums
- The Drums (2010)
- Portamento (2011)
- Encyclopedia (2014)
- Abysmal Thoughts (2017)
- Brutalism (2019)
- Jonny (2023)
Descubre sus canciones imprescindibles
Si quieres adentrarte en el universo sonoro de The Drums, nada mejor que sumergirte en una selección de sus temas más emblemáticos: desde la energía juvenil de “Let’s Go Surfing” hasta la introspección de “I Want It All”, pasando por clásicos como “Days” o “There Is Nothing Left”. Te invitamos a descubrir esta playlist imprescindible y dejarte llevar por su mezcla única de nostalgia, ritmo y emoción:
Videoclip Destacado
El videoclip más icónico de The Drums sigue siendo “Let’s Go Surfing”, una pieza visual que captura a la perfección el espíritu fresco, despreocupado y vibrante que definió sus inicios. Su estética minimalista y su energía contagiosa lo han convertido en un referente del indie pop de los 2010. Puedes verlo aquí:
PRÓXIMOS CONCIERTOS
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