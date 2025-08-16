Sobre The Flaming Lips

Formada en 1983 en Oklahoma City, The Flaming Lips es una de las bandas más innovadoras y excéntricas del rock alternativo y la neo-psicodelia. Liderada por el carismático Wayne Coyne, junto a Michael Ivins y Steven Drozd, la banda comenzó con un sonido punk-rock crudo, evolucionando hacia una mezcla única de rock psicodélico, noise rock y space rock. Su discografía abarca 16 álbumes de estudio, destacando The Soft Bulletin (1999) y Yoshimi Battles the Pink Robots (2002), que les valieron reconocimiento mundial y tres premios Grammy. Conocidos por sus espectáculos en vivo llenos de confeti, disfraces, proyecciones visuales y la icónica burbuja de plástico en la que Coyne se sumerge entre el público, The Flaming Lips han colaborado con artistas como Beck, Tame Impala y Miley Cyrus. Su capacidad para fusionar letras metafísicas con arreglos experimentales los ha convertido en un ícono de la libertad artística, comparados incluso con Radiohead por su impacto en la música alternativa.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Flaming Lips

Hear It Is (1986)

Oh My Gawd!!! (1987)

Telepathic Surgery (1989)

In a Priest Driven Ambulance (1990)

Hit to Death in the Future Head (1992)

Transmissions from the Satellite Heart (1993)

Clouds Taste Metallic (1995)

Zaireeka (1997)

The Soft Bulletin (1999)

Yoshimi Battles the Pink Robots (2002)

At War with the Mystics (2006)

Embryonic (2009)

The Terror (2013)

Oczy Mlody (2017)

King’s Mouth (2019)

American Head (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de The Flaming Lips con una selección de sus temas más emblemáticos, que capturan su esencia psicodélica y su capacidad para emocionar y sorprender. Desde el himno optimista Do You Realize?? hasta la energética She Don’t Use Jelly, esta playlist reúne los éxitos que han definido su carrera y los han consolidado como maestros de la experimentación musical. ¡Prepárate para un viaje cósmico lleno de melodías hipnóticas y letras que exploran el amor, la vida y el universo!

Videoclip destacado

No puedes perderte el videoclip de Do You Realize??, una joya visual que encapsula la magia surrealista de The Flaming Lips. Dirigido por Wayne Coyne, este video combina imágenes oníricas, colores vibrantes y una narrativa emotiva que refleja la profundidad lírica de la canción. Es una invitación a reflexionar sobre la existencia mientras te dejas llevar por su estética psicodélica. ¡Dale play y descubre por qué este tema es uno de los más queridos de la banda!

