The Go! Team es una banda inglesa de seis miembros formada en Brighton, Inglaterra, en el año 2000. Hasta el momento, han publicado un total de seis discos de estudio, el más reciente hasta la fecha Get Up Sequences Part One (2021).

ULTIMO LANZAMIENTO: Get Up Sequences Part One (2021)

DISCOGRAFÍA

Thunder, Lightning, Strike (2004)

Proof of Youth (2007)

Rolling Blackouts (2011)

The Scene Between (2015)

Semicircle (2018)

Get Up Sequences Part One (2021)

