The Goon Sax es un trío de indie pop de Brisbane, Australia. Formada en 2013, la banda está formada por Riley Jones, Louis Forster (hijo de Robert Forster, el cofundador de Go-Betweens) y James Harrison.

La banda lanzó su álbum debut, Up to Anything, en 2016 en el sello Chapter Music, tras el que llegaron We’re Not Talking (2018) y Mirror II (2021).

ULTIMO LANZAMIENTO: Mirror II (2021)

DISCOGRAFÍA

Up to Anything (2016)

We’re Not Talking (2018)

Mirror II (2021)

