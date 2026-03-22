Sobre The Hold Steady

The Hold Steady es una influyente banda de rock formada en Brooklyn en 2003 por Craig Finn, Tad Kubler, Galen Polivka, Bobby Drake, Franz Nicolay y Steve Selvidge, reconocida por su inconfundible narrativa lírica, marcada por personajes recurrentes, referencias urbanas y un enfoque heredero del heartland rock y el indie estadounidense. Su debut con Almost Killed Me (2004) les situó como uno de los proyectos más prometedores de la década, alcanzando notoriedad internacional con Boys and Girls in America (2006), obra que consolidó su estatus gracias a himnos como “Stuck Between Stations” y “Chips Ahoy!”. A lo largo de su trayectoria, la banda ha evolucionado sonoramente sin perder su sello de identidad, lanzando trabajos tan destacados como Heaven Is Whenever (2010), Teeth Dreams (2014), Thrashing Thru the Passion (2019), Open Door Policy (2021) y The Price of Progress (2023).

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Hold Steady

Almost Killed Me (2004)

Separation Sunday (2005)

Boys and Girls in America (2006)

Stay Positive (2008)

Heaven Is Whenever (2010)

Teeth Dreams (2014)

Thrashing Thru the Passion (2019)

Open Door Policy (2021)

The Price of Progress (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

La intensidad emocional, el pulso urbano y la narrativa cercana a la literatura norteamericana contemporánea hacen que The Hold Steady sea una experiencia musical profundamente adictiva. Para quienes quieran adentrarse en su universo —desde la eléctrica energía de “Sequestered in Memphis” hasta el desgarro lírico de “How a Resurrection Really Feels”— existe una playlist ideal creada por Spotify que condensa la esencia de la banda. Una invitación perfecta para descubrir su energía, sus historias y su inmenso poder evocador.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de The Hold Steady es “Chips Ahoy!”, un clásico absoluto de la banda y uno de los temas más reconocidos de Boys and Girls in America. Este vídeo captura la fuerza expresiva del grupo, su sentido del humor y el magnetismo narrativo que ha convertido su música en objeto de culto. Una parada imprescindible para comprender su estilo y entrar en su universo estético.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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