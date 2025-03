Sobre The Horrors

The Horrors surgieron en 2005 en Southend-on-Sea, Inglaterra, y rápidamente se hicieron un nombre en la escena musical con su estilo único que mezcla el garage rock, el post-punk y el shoegaze. Su álbum debut, Strange House, lanzado en 2007, les dio notoriedad con su sonido oscuro y enérgico. En 2009, lanzaron Primary Colours, producido junto a Geoff Barrow de Portishead, que les llevó a explorar sonidos más atmosféricos y experimentales, ganando el premio al Disco del Año por NME.

A lo largo de los años, The Horrors han continuado evolucionando su sonido con álbumes como Skying (2011), Luminous (2014) y V (2017), cada uno mostrando una faceta diferente de su creatividad musical. Su último álbum, Night Life, lanzado en 2025, marca otro capítulo en su carrera, con la incorporación de nuevos miembros y una exploración más profunda en el sonido neo-psicodélico.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Horrors

Strange House (2007)

Primary Colours (2009)

Skying (2011)

Luminous (2014)

V (2017)

Night Life (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los amantes de la música alternativa, The Horrors ofrecen una rica paleta de sonidos que van desde el garage rock hasta el shoegaze. Su playlist incluye éxitos como Still Life, Sea Within a Sea y Something to Remember Me By, que capturan la esencia de su evolución musical. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Something To Remember Me By de The Horrors, dirigido por Max Weiland, sumerge al espectador en un laboratorio inquietante donde la banda es objeto de experimentos surrealistas. Con una estética futurista y perturbadora, muestra cómo sus fluidos corporales son recolectados y transformados en productos de consumo, satirizando la obsesión por la fama y la explotación comercial. La combinación de synth-pop oscuro y estas imágenes impactantes crea una experiencia visual y sonora memorablemente inquietante.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

