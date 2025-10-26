Sobre The Jaded Hearts Club

The Jaded Hearts Club es un supergrupo angloamericano formado en 2017 que reúne a figuras destacadas del rock alternativo y britpop. La banda nació como un proyecto de versiones de The Beatles bajo el nombre Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club Band, pero pronto amplió su repertorio para incluir clásicos del rock, soul y Motown. Entre sus miembros se encuentran Matt Bellamy (de Muse), Miles Kane (de The Rascals y The Last Shadow Puppets), Nic Cester (de Jet), Graham Coxon (de Blur), Jamie Davis (del sello Transcopic) y Sean Payne (de The Zutons). También han colaborado ocasionalmente artistas como Paul McCartney, Dominic Howard, Chris Wolstenholme y Ilan Rubin.

Su primer álbum, You’ve Always Been Here, publicado en 2020, es una colección vibrante de versiones de clásicos del soul y el rock, reinterpretados con energía y respeto por la tradición musical. El grupo se caracteriza por sus potentes directos y su espíritu celebratorio, que convierte cada actuación en una fiesta de nostalgia y talento.

Discografía de The Jaded Hearts Club

You’ve Always Been Here (2020)

