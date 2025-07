Sobre The Jesus and Mary Chain

The Jesus and Mary Chain, formada en 1983 en East Kilbride, Escocia, es una banda seminal del rock alternativo, pionera del noise pop y el shoegaze, liderada por los hermanos Jim Reid (voz) y William Reid (guitarra). Con Douglas Hart (bajo) y Bobby Gillespie (batería, luego en Primal Scream) en su formación inicial, debutaron con el sencillo Upside Down (1984) bajo Creation Records, un hito que combinaba melodías pop con distorsión abrasiva. Su álbum debut, Psychocandy (1985), revolucionó la música con su mezcla de feedback, melodías inspiradas en The Velvet Underground y el pop de los 60, siendo aclamado como un clásico por Rolling Stone y NME. Le siguieron Darklands (1987), con un sonido más melódico, y Automatic (1989), que incluyó el éxito Head On. Tras Honey’s Dead (1992) y Stoned & Dethroned (1994), con el hit Sometimes Always junto a Hope Sandoval, la banda firmó con Sub Pop para Munki (1998) antes de disolverse en 1999 tras tensiones entre los hermanos Reid. Reunidos en 2007 en Coachella, lanzaron Damage and Joy (2017) y Glasgow Eyes (2024), este último alcanzando el top 10 en el Reino Unido. Con una carrera marcada por 12 entradas en el top 40 del UK Singles Chart y una influencia perdurable en bandas como My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain sigue siendo un icono del indie rock.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Jesus and Mary Chain

Psychocandy (1985)

Darklands (1987)

Automatic (1989)

Honey’s Dead (1992)

Stoned & Dethroned (1994)

Munki (1998)

Damage and Joy (2017)

Glasgow Eyes (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sónico de The Jesus and Mary Chain, donde el noise pop se encuentra con melodías etéreas y una actitud punk. Desde el abrasivo Just Like Honey, inmortalizado en Lost in Translation, hasta el himno Head On y la reciente Girl 71 de Glasgow Eyes, esta playlist reúne sus temas más icónicos, perfectos para quienes buscan intensidad y emoción cruda. ¡Déjate envolver por su caos melódico!

Videoclip Destacado

El videoclip de Just Like Honey, dirigido por Tim Broad en 1985, es una joya minimalista que captura la esencia de The Jesus and Mary Chain. Rodado en un escenario sencillo con un gran letrero de “Candy” en el fondo, el vídeo muestra a la banda tocando con una actitud despreocupada, sus rostros parcialmente ocultos por el cabello desaliñado, mientras un juego de luces y sombras añade un toque onírico. Popularizado por su uso en Lost in Translation, este clip es un testimonio de su influencia y estilo icónico.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

