Sobre The Kinks

The Kinks es una banda de rock inglesa formada en 1963 por los hermanos Ray y Dave Davies. Con una carrera que abarca más de tres décadas, The Kinks se convirtieron en una de las bandas más influyentes del rock británico. Su primer éxito, You Really Got Me, lanzado en 1964, los catapultó a la fama y se convirtió en un himno del rock. A lo largo de su carrera, la banda exploró diversos géneros musicales, desde el rock y el pop hasta el folk y el country. Entre sus álbumes más destacados se encuentran The Kinks Are the Village Green Preservation Society, Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One y Muswell Hillbillies. A pesar de los cambios en la formación y las tensiones internas, The Kinks mantuvieron su relevancia y continuaron produciendo música innovadora hasta su disolución en 1996.

Discografía de The Kinks

Kinks (1964)

Kinda Kinks (1965)

The Kink Kontroversy (1965)

Face to Face (1966)

Something Else by The Kinks (1967)

The Kinks Are the Village Green Preservation Society (1968)

Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) (1969)

Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One (1970)

Muswell Hillbillies (1971)

Everybody’s in Show-Biz (1972)

Preservation Act 1 (1973)

Preservation Act 2 (1974)

Soap Opera (1975)

Schoolboys in Disgrace (1976)

Sleepwalker (1977)

Misfits (1978)

Low Budget (1979)

Give the People What They Want (1981)

State of Confusion (1983)

Word of Mouth (1984)

Think Visual (1986)

UK Jive (1989)

Phobia (1993)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los amantes del rock clásico, The Kinks ofrecen una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde los acordes poderosos de You Really Got Me hasta la melancolía de Waterloo Sunset, su música captura la esencia de la época y sigue siendo relevante hoy en día. No te pierdas temas como Lola, Sunny Afternoon y All Day and All of the Night. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más icónicos de The Kinks es Apeman. Este video muestra a la banda interpretando la canción en diversos escenarios naturales, reflejando su deseo de escapar de la civilización moderna y vivir en armonía con la naturaleza. La energía y el carisma de la banda son palpables en cada escena. ¡No te lo pierdas aquí!

