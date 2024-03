Sobre The Last Dinner Party

Desde su formación en 2021, The Last Dinner Party ha emergido como una de las bandas más prometedoras del indie rock británico. Con un estilo que fusiona el arte rock y el pop barroco, la banda londinense ha capturado la atención del público y la crítica. Su debut con el sencillo Nothing Matters en abril de 2023, les valió un lugar en el top 20 del Reino Unido y el reconocimiento como Estrella Emergente en los Brit Awards de diciembre de 2023. Su primer álbum, Prelude to Ecstasy, lanzado en febrero de 2024, debutó en el número uno de la lista de álbumes del Reino Unido, consolidando su estatus como una banda muy a tener en cuenta en la escena musical actual.

Discografía de The Last Dinner Party

Prelude to Ecstasy (2024)

Sus 5 imprescindibles

Para una introducción a The Last Dinner Party, aquí tienes cinco canciones que destacan en su repertorio:

Nothing Matters Sinner Caesar on a TV Screen The Feminine Urge My Lady of Mercy

Estas canciones son un excelente punto de partida para apreciar la diversidad y el talento de la banda. ¡Esperamos que las disfrutes!

Descubre algunos de sus mayores éxitos

Descubre la trayectoria ascendente de The Last Dinner Party y sumérgete en su universo musical. Te invitamos a explorar su discografía y a disfrutar de sus éxitos más resonantes a continuación.

