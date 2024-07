Sobre The Lathums

The Lathums es una banda de indie rock originaria de Wigan, Inglaterra, formada en 2018. Sus miembros actuales son Alex Moore (vocalista y guitarrista), Scott Concepcion (guitarrista principal), Matty Murphy (bajista) y Ryan Durrans (baterista). La banda se formó en un proyecto escolar de música y rápidamente ganó popularidad gracias a su sonido fresco y letras emotivas.

En 2020, firmaron con Island Records y lanzaron su primer álbum, How Beautiful Life Can Be, en 2021, el cual debutó en el número uno de las listas de álbumes del Reino Unido. En 2023, lanzaron su segundo álbum, From Nothing to a Little Bit More, consolidando su posición en la escena musical británica. En su por ahora breve carrera, The Lathums ha sido comparada con bandas icónicas como The Smiths y Arctic Monkeys, y ha compartido escenario con artistas de renombre como The Killers.

Discografía de The Lathums

How Beautiful Life Can Be (2021)

From Nothing to a Little Bit More (2023)

Sumérgete en el universo musical de la banda con su playlist de grandes éxitos en Spotify. Esta selección incluye sus temas más emblemáticos y te permitirá disfrutar de su talento y creatividad. Escucha la playlist aquí.

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip más popular de The Lathums, Struggle.

