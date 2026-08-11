Sobre The Linda Lindas

The Linda Lindas nacieron en Los Ángeles en 2018, cuando Bela Salazar, Eloise Wong y las hermanas Lucia de la Garza y Mila de la Garza empezaron a tocar versiones de sus bandas punk favoritas en fiestas y locales pequeños. En 2021, un vídeo de la banda interpretando “Racist, Sexist Boy” en una biblioteca pública de Los Ángeles se hizo viral en cuestión de días y les valió un contrato con Epitaph Records.

Con Epitaph publicaron su álbum debut, Growing Up (2022), y su segundo disco, No Obligation (2024), tras compartir cartel con Green Day en una gira de estadios. En 2026 dieron el salto a una gran discográfica al fichar por Reprise/Warner Records, sello con el que preparan su tercer álbum, Gotta Get Out, previsto para el 28 de agosto de 2026.

De camino al estreno, la banda ya ha compartido dos adelantos, “Burning Out” y “Blood On Our Hands”, además de “Closer” junto a Hayley Williams, y se prepara para salir de gira por Norteamérica este otoño.

Discografía de The Linda Lindas

Growing Up (2022)

No Obligation (2024)

Gotta Get Out (2026, próximamente)

Descubre sus canciones imprescindibles

Antes de convertirse en el fenómeno viral que hoy conocemos, The Linda Lindas ya escribían himnos que han quedado como clásicos instantáneos del punk contemporáneo: la furia de “Racist, Sexist Boy”, la energía adolescente de “Oh!” y el pulso pop-punk de “Growing Up” conviven con la ambición sonora de su etapa más reciente. Sumérgete en su universo con esta playlist:

Videoclip Destacado

“Racist, Sexist Boy” (en directo en la Biblioteca Pública de Los Ángeles) es, sin discusión, el vídeo que definió a The Linda Lindas: cuatro adolescentes prácticamente desconocidas convirtiendo un incidente racista en un himno de dos minutos que se hizo viral en 2021 y que les abrió las puertas de Epitaph Records en cuestión de días. Sin producción ni artificios, solo la banda y su rabia, sigue siendo la mejor puerta de entrada a su universo. Dale al play:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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