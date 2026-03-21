Sobre The Molotovs

La banda británica The Molotovs, formada en Londres en 2020, está integrada por los hermanos Mathew Cartlidge (voz y guitarra) e Issey Cartlidge (bajo y voz), acompañados inicialmente por la batería Ice Dob y, desde 2024, por Will Fooks como miembro de directo. Su propuesta combina rock, punk y una energía juvenil que ha llamado la atención de la prensa y de figuras icónicas del género. Con más de 600 conciertos a sus espaldas pese a su corta edad, han compartido escenario con bandas legendarias como Sex Pistols y The Libertines, y han recibido elogios de artistas como Green Day y Blondie. En 2026 publicaron su álbum debut Wasted On Youth, producido por Jason Perry y editado por Marshall Records, consolidándose como una de las bandas emergentes más prometedoras del rock británico contemporáneo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Molotovs

Wasted On Youth (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para descubrir la energía arrolladora de The Molotovs, te invitamos a escuchar una playlist que reúne sus canciones más representativas, desde la contundencia punk de sus primeros singles hasta la madurez sonora de su álbum debut. Una selección perfecta para entender por qué se han convertido en una de las bandas jóvenes más comentadas del rock británico.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más destacados de The Molotovs es “More More More”, su single debut, una explosión de actitud juvenil y estética mod que refleja a la perfección su espíritu rebelde y su energía en directo. Este vídeo fue clave para situarlos en el radar de la prensa británica y del público internacional.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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