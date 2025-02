Sobre The Mountain Goats

The Mountain Goats es una banda estadounidense liderada por el cantautor John Darnielle. Fundada en Claremont, California, la banda se trasladó posteriormente a Durham, Carolina del Norte. A lo largo de su carrera, Darnielle ha sido el único miembro constante de la banda, aunque ha colaborado con diversos músicos para crear un total de 22 álbumes de estudio. Su estilo ha evolucionado desde grabaciones caseras de baja fidelidad hasta producciones más pulidas y elaboradas. The Mountain Goats es conocida por sus letras literarias y su capacidad para abordar temas profundos y personales en sus canciones.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music.

Discografía de The Mountain Goats

Zopilote Machine (1994)

Sweden (1995)

Nothing for Juice (1996)

Full Force Galesburg (1997)

The Coroner’s Gambit (2000)

All Hail West Texas (2002)

Tallahassee (2002)

We Shall All Be Healed (2004)

The Sunset Tree (2005)

Get Lonely (2006)

Heretic Pride (2008)

The Life of the World to Come (2009)

All Eternals Deck (2011)

Transcendental Youth (2012)

Beat the Champ (2015)

Goths (2017)

In League with Dragons (2019)

Songs for Pierre Chuvin (2020)

Getting Into Knives (2020)

Dark in Here (2021)

Bleed Out (2022)

Jenny from Thebes (2023)

