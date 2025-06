Sobre The National

The National, formada en 1999 en Brooklyn, Nueva York, por músicos originarios de Cincinnati, Ohio, es una banda de indie rock conocida por su intensidad emocional, letras introspectivas y un sonido que fusiona post-punk, americana y rock alternativo. Integrada por Matt Berninger (voz), los hermanos gemelos Aaron Dessner (guitarra, piano, teclados) y Bryce Dessner (guitarra, piano, teclados), y los hermanos Scott Devendorf (bajo) y Bryan Devendorf (batería), la banda se completa en vivo con Ben Lanz (trombón, sintetizadores) y Kyle Resnick (trompeta, teclados, coros). Su debut, The National (2001, Brassland Records), fundado por Aaron y Bryce con Alec Hanley Bemis, recibió elogios por su estética bar-soaked americana. Alligator (2005, Beggars Banquet) marcó su ascenso crítico, seguido por Boxer (2007) y High Violet (2010), que ampliaron su audiencia global. Trouble Will Find Me (2013) fue nominado al Grammy, y Sleep Well Beast (2017) ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa. I Am Easy to Find (2019), First Two Pages of Frankenstein (2023, con colaboraciones de Sufjan Stevens, Taylor Swift y Phoebe Bridgers) y el álbum sorpresa Laugh Track (2023) consolidaron su éxito, alcanzando el número 1 en las listas de AAA y Rock de Billboard. Con más de 2 millones de discos vendidos y giras en festivales como Glastonbury, The National es un pilar del indie rock contemporáneo.

Discografía de The National

The National (2001)

Sad Songs for Dirty Lovers (2003)

Alligator (2005)

Boxer (2007)

High Violet (2010)

Trouble Will Find Me (2013)

Sleep Well Beast (2017)

I Am Easy to Find (2019)

First Two Pages of Frankenstein (2023)

Laugh Track (2023)

Adéntrate en el universo melancólico de The National con una selección de sus temas más emblemáticos. Desde el hipnótico Fake Empire hasta el desgarrador About Today y el reciente Eucalyptus, esta playlist captura su habilidad para combinar arreglos sofisticados con la voz barítona de Matt Berninger, que explora amor, pérdida y ansiedad. Perfecta para quienes buscan música que resuena en el alma, esta colección es una puerta al mundo introspectivo de The National. ¡Déjate llevar por su intensidad!

Sumérgete en el evocador videoclip de Eucalyptus de The National, un destacado de First Two Pages of Frankenstein (2023). Dirigido y editado por Chris Sgroi, con filmación de Sgroi y Tom Berninger en Long Pond y Bearsville Theater, el video muestra a la banda en sus entornos más íntimos: estudio de grabación, camerinos y, por supuesto, el escenario. La estética minimalista, con múltiples tomas contemplativas, amplifica la vulnerabilidad de la letra. ¡Un videoclip que captura el corazón de The National!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

