Sobre The New Raemon

The New Raemon, liderado por el carismático Ramón Rodríguez, es un proyecto musical que ha dejado una huella imborrable en la escena indie y pop rock española desde su formación en Barcelona en 2008. Este proyecto, que combina la sensibilidad del cantautor con la energía de una banda completa, se distingue por sus letras cargadas de melancolía, ironía y una poética única que conecta profundamente con el público. Ramón Rodríguez, conocido por su trayectoria previa al frente de la banda de culto Madee y su participación en Ghouls’n’Ghosts, ha creado con The New Raemon un espacio donde explora emociones íntimas y reflexiones personales, cantadas en castellano con un estilo que fusiona indie, pop y folk. Acompañado por músicos talentosos como Pep Masiques (bajo), Pablo Garrido (guitarra eléctrica), Salvador D’Horta (batería) y Marc Prats (teclados), la banda ha publicado una prolífica discografía que incluye 13 álbumes de estudio, además de colaboraciones destacadas con artistas como Francisco Nixon, Ricardo Vicente, Maria Rodés, Martí Salés y McEnroe. Entre sus trabajos más celebrados están A propósito de Garfunkel (2008), Lluvia y Truenos (2016, con McEnroe), y su reciente Ocurrimos lejos (2025), que refleja la complicidad musical y personal con Ricardo Lezón de McEnroe. Además de su labor musical, Ramón Rodríguez ha destacado como productor para artistas como Dani Llamas, Manos de Topo, Maria Rodés y Javier Álvarez, y como autor de cómics, con obras como Ausencias (2012) y Alfa, Beta, Bronson (2016). Su capacidad para reinventarse y colaborar con otros talentos ha consolidado a The New Raemon como un referente del indie español.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The New Raemon

A propósito de Garfunkel (2008)

La dimensión desconocida (2009)

Epés Reunidos (2010)

Libre Asociación (2011)

El Problema de los Tres Cuerpos – con Francisco Nixon y Ricardo Vicente (2011)

Tinieblas, por fin (2012)

Convergència i Unió – con Maria Rodés y Martí Salés (2013)

Oh, rompehielos (2015)

El Yeti (2015)

Lluvia y Truenos (2016)

Coplas del andar torcido (2020)

A Los Que Nazcan Más Tarde (2021)

Así Caen Los Días (2022)

Postales de invierno (2023)

Nuevos bosques (2024)

Ocurrimos lejos (2025)

