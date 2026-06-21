Sobre The Police

The Police es una banda británica de rock formada en Londres en 1977 por Sting (voz y bajo), Andy Summers (guitarra) y Stewart Copeland (batería). Surgida en plena ebullición del punk, la formación se distanció rápido de esa etiqueta para construir un sonido propio que mezclaba reggae, jazz y new wave con una precisión instrumental poco habitual en la escena de la época. El éxito llegó casi de inmediato: tras el debut Outlandos d’Amour (1978), discos como Reggatta de Blanc (1979) y Zenyatta Mondatta (1980) los convirtieron en una de las bandas más grandes del planeta, con Ghost in the Machine (1981) consolidando esa posición. Su quinto y último álbum de estudio, Synchronicity (1983), marcó el punto más alto de su carrera: cinco números uno en el Reino Unido y «Every Breath You Take» como única canción de la banda en alcanzar el número uno en Estados Unidos, premiada con dos Grammy. Apenas un año después, en el momento de mayor éxito comercial, The Police se separó. Las tensiones entre sus tres miembros, sobre todo en torno a los créditos de composición, nunca llegaron a resolverse del todo: en 2025 Summers y Copeland demandaron a Sting en los tribunales de Londres reclamando royalties no pagados de su catálogo más icónico, un litigio que sigue abierto y que ha devuelto a la banda a la actualidad informativa más de cuarenta años después de su ruptura. Con más de 75 millones de discos vendidos, seis premios Grammy y su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003, The Police sigue siendo una referencia ineludible del rock de finales de los 70 y los 80.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Police

Outlandos d’Amour (1978)

Reggatta de Blanc (1979)

Zenyatta Mondatta (1980)

Ghost in the Machine (1981)

Synchronicity (1983)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is The Police reúne los temas que definen la evolución artística de The Police. Canciones como «Every Breath You Take», «Roxanne», «Message in a Bottle», «Walking on the Moon» o «Don’t Stand So Close to Me» muestran la capacidad del trío para fusionar reggae, jazz y rock sin perder ni precisión técnica ni instinto pop. Una selección fundamental para entender por qué, con solo cinco discos de estudio, The Police marcó tan profundamente el rock de su generación.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de The Police es «Every Breath You Take», publicado en 1983 y dirigido por Godley & Creme. Rodado en blanco y negro, muestra al trío interpretando el tema en un salón en penumbra, acompañado de una sección de cuerdas y un piano de cola, con Sting al contrabajo, Summers a la guitarra y Copeland a la batería. El vídeo superó los mil millones de visualizaciones en YouTube en 2022, convirtiéndose en el séptimo vídeo de los años 80 en alcanzar esa cifra. Esta pieza consolidó la imagen elegante y depurada con la que la banda cerró su carrera como grupo de estudio.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!