The Postal Service es un supergrupo de pop indie estadounidense de Seattle, Washington, formado por el cantante Ben Gibbard, el productor Jimmy Tamborello y Jenny Lewis como coros. La banda lanzó su álbum debut, Give Up, en 2003 a través de Sub Pop Records, con críticas en su mayoría positivas. El álbum alcanzó el puesto 114 en la lista de álbumes Billboard 200 de los Estados Unidos, y recibió la certificación de platino de la Recording Industry Association of America.

La banda permaneció en gran parte inactiva desde 2005 hasta 2013, cuando se reunieron para una gira y lanzaron una reedición de Give Up para celebrar su décimo aniversario. Laura Burhenn se unió a la formación a lo largo de la gira para proporcionar voces e instrumentos adicionales, con Jen Wood y Jenny Lewis para algunos espectáculos.

Fuente: Wikipedia

DISCOGRAFÍA DE THE POSTAL SERVICE

Give Up (2003)

IMPRESCINDIBLES

