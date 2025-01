Sobre Pretenders

Pretenders es una banda anglo-estadounidense de rock formada a finales de los años 70. Liderada por la carismática Chrissie Hynde, la formación original incluía al guitarrista James Honeyman-Scott, el bajista Pete Farndon y el batería Martin Chambers. Su música, una mezcla de rock, punk y new wave, rápidamente capturó la atención del público con su álbum debut Pretenders en 1980. A lo largo de los años, la banda ha experimentado varios cambios en su alineación, pero Hynde ha permanecido como el corazón y alma del grupo. Entre sus álbumes más destacados se encuentran Learning to Crawl (1984), Get Close (1986) y Last of the Independents (1994). A pesar de las tragedias personales y los cambios en la industria musical, Pretenders ha mantenido su relevancia en el mundo del rock.

Discografía de Pretenders

Pretenders (1980)

Pretenders II (1981)

Learning to Crawl (1984)

Get Close (1986)

Packed! (1990)

Last of the Independents (1994)

Viva el Amor (1999)

Loose Screw (2002)

Break Up the Concrete (2008)

Alone (2016)

Hate for Sale (2020)

Relentless (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los amantes del rock, Pretenders ofrece una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde el icónico Brass in Pocket hasta la emotiva I’ll Stand by You, su música ha dejado una huella imborrable en la historia del rock. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en su sonido único y descubrir por qué siguen siendo una banda tan querida. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más conocidos de Pretenders es el de la canción Back on the Chain Gang. Lanzado en 1982, este video captura la esencia de la banda con su energía y estilo únicos. La canción, escrita por Chrissie Hynde, es un tributo a su compañero de banda fallecido, James Honeyman-Scott. ¡No te lo pierdas aquí!

