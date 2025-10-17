Sobre The Rolling Stones

Desde su formación en Londres en 1962, The Rolling Stones se han convertido en una de las bandas más longevas, influyentes y exitosas de la historia del rock. Liderados por Mick Jagger y Keith Richards, y con miembros emblemáticos como Charlie Watts, Ronnie Wood, Bill Wyman y Brian Jones, los Stones han sabido reinventarse sin perder su esencia. Su sonido, arraigado en el blues y el rhythm & blues, evolucionó hacia el rock, la psicodelia, el funk, el reggae y el disco, marcando generaciones enteras.

Con más de 30 álbumes de estudio, 28 discos en vivo y más de 100 sencillos, su legado musical es monumental. Han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989 y siguen activos más de seis décadas después, con giras mundiales y nuevos lanzamientos como Hackney Diamonds (2023). Su discografía incluye obras maestras como Sticky Fingers, Exile on Main St., Let It Bleed y Some Girls, y su impacto cultural es equiparable al de The Beatles, aunque con una actitud más provocadora y rebelde.

The Rolling Stones / England’s Newest Hit Makers (1964)

12 X 5 (1964)

The Rolling Stones No. 2 (1965)

The Rolling Stones, Now! (1965)

Out of Our Heads (1965)

December’s Children (And Everybody’s) (1965)

Aftermath (1966)

Between the Buttons (1967)

Their Satanic Majesties Request (1967)

Beggars Banquet (1968)

Let It Bleed (1969)

Sticky Fingers (1971)

Exile on Main St. (1972)

Goats Head Soup (1973)

It’s Only Rock ‘n Roll (1974)

Black and Blue (1976)

Some Girls (1978)

Emotional Rescue (1980)

Tattoo You (1981)

Undercover (1983)

Dirty Work (1986)

Steel Wheels (1989)

Voodoo Lounge (1994)

Bridges to Babylon (1997)

A Bigger Bang (2005)

Blue & Lonesome (2016)

Hackney Diamonds (2023)

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de The Rolling Stones, esta playlist oficial de Spotify es el punto de partida perfecto. Desde clásicos como Paint It Black, Sympathy for the Devil o Angie, hasta joyas más recientes, esta selección recoge lo mejor de su carrera. Ideal para fans veteranos y nuevos oyentes que quieran entender por qué siguen siendo “Sus Satánicas Majestades”.

El videoclip oficial de It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) de The Rolling Stones, lanzado originalmente en 1974 y remasterizado en 2009, muestra a la banda vestidos de marineros interpretando el tema dentro de una cáosula que poco a poco se va llenando de espuma, creando una atmósfera caótica y divertida. La estética es sencilla pero efectiva, centrada en la energía de la banda y el espíritu irreverente del rock. El vídeo refuerza el mensaje de la canción: el amor por el rock más allá de las críticas o las modas

