Sobre The Shins

The Shins es una banda estadounidense de indie rock formada en 1996 en Albuquerque, Nuevo México, por el cantante, guitarrista y compositor James Mercer. Inicialmente concebido como un proyecto paralelo a su grupo anterior Flake Music, la banda se consolidó como una de las más influyentes del indie de los 2000 gracias a su estilo melódico, letras introspectivas y arreglos sofisticados.

Su álbum debut, Oh, Inverted World (2001), publicado por Sub Pop, marcó un antes y un después en la escena independiente, con temas como New Slang y Caring Is Creepy que se convirtieron en himnos generacionales. Le siguieron Chutes Too Narrow (2003) y Wincing the Night Away (2007), este último debutando en el número 2 del Billboard 200 y vendiendo más de 100.000 copias en su primera semana.

Tras una pausa y cambios en la formación, Mercer regresó con Port of Morrow (2012) y Heartworms (2017), mostrando una evolución hacia sonidos más pulidos y electrónicos sin perder su esencia melódica. En 2018, lanzaron The Worm’s Heart, una reinterpretación de Heartworms con arreglos alternativos. La banda ha contado con distintos miembros a lo largo de su trayectoria, incluyendo a Yuuki Matthews, Jessica Dobson, Joe Plummer, Richard Swift, Jon Sortland, Mark Watrous, Casey Foubert y Patti King, entre otros.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Shins

Oh, Inverted World (2001)

Chutes Too Narrow (2003)

Wincing the Night Away (2007)

Port of Morrow (2012)

Heartworms (2017)

The Worm’s Heart (2018)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Quieres descubrir por qué The Shins marcaron una época en el indie pop? Te recomendamos esta playlist que reúne sus temas más emblemáticos, desde la melancolía de New Slang hasta la energía de Simple Song. Ideal para quienes buscan melodías envolventes y letras que dejan huella.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más icónicos de The Shins es New Slang, que acompaña el tema más representativo de su debut Oh, Inverted World. Este vídeo captura la estética lo-fi y la sensibilidad introspectiva que definieron a la banda en sus inicios.

