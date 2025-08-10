Sobre The Smile

The Smile, el supergrupo británico formado en 2018, es un proyecto que une la genialidad de Thom Yorke (voz, guitarra, bajo, teclados) y Jonny Greenwood (guitarra, bajo, teclados), ambos de Radiohead, con el virtuoso baterista Tom Skinner de Sons of Kemet. Este trío ha redefinido el rock experimental con un sonido que fusiona art rock, post-punk, jazz y krautrock, ofreciendo una versión más libre y espontánea que su banda madre. Su debut llegó con el álbum A Light for Attracting Attention (2022), producido por Nigel Godrich, que alcanzó el número 5 en las listas del Reino Unido y fue aclamado por su frescura y complejidad. Le siguieron Wall of Eyes (2024) y Cutouts (2024), ambos grabados con el productor Sam Petts-Davies, que consolidaron su evolución hacia texturas más cinemáticas y experimentales. Con giras por Europa y Norteamérica en 2022 y 2023, y dos grabaciones en vivo, The Smile (Live at Montreux Jazz Festival, July 2022) y Europe: Live Recordings 2022, la banda ha demostrado su potencia en directo. The Smile acumula millones de reproducciones en Spotify y ha sido elogiada por su capacidad de innovar sin la presión del legado de Radiohead, destacando en festivales como Primavera Sound y Pitchfork Music Festival.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Smile

A Light for Attracting Attention (2022)

Wall of Eyes (2024)

Cutouts (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje sonoro con The Smile, donde la intensidad emocional de Thom Yorke, los intrincados arreglos de Jonny Greenwood y el pulso rítmico de Tom Skinner crean una experiencia única. Desde la hipnótica Wall of Eyes hasta la energética Bending Hectic y la introspectiva Free in the Knowledge, su música es un torbellino de texturas y emociones. Esta playlist reúne sus temas más destacados, ideales para quienes buscan explorar un sonido que desafía géneros y captura el alma. ¡Sumérgete en el universo de The Smile y déjate sorprender!

Videoclip Destacado

El videoclip de Wall of Eyes, dirigido por el aclamado Paul Thomas Anderson, es una obra visual que encapsula la esencia de The Smile. Con una estética minimalista pero evocadora, el video combina imágenes de la banda con un montaje onírico que refleja la atmósfera inquietante de la canción. Este trabajo, lanzado junto a su segundo álbum, es una puerta de entrada perfecta para descubrir su capacidad de fusionar música y arte visual. ¡No te pierdas esta pieza que eleva el legado creativo de The Smile!

