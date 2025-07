Sobre The Stooges

The Stooges, formados en 1967 en Ann Arbor, Míchigan, son una de las bandas más influyentes del rock, pioneros del proto-punk y el garage rock. Liderados por el carismático Iggy Pop (voz), junto a Ron Asheton (guitarra, luego bajo), Scott Asheton (batería) y Dave Alexander (bajo), debutaron como Psychedelic Stooges con un sonido crudo y visceral inspirado en el blues, The Velvet Underground y The Doors. Su primer álbum, The Stooges (1969), producido por John Cale, incluyó clásicos como I Wanna Be Your Dog y 1969, pero tuvo escaso éxito comercial. Fun House (1970), con el saxofonista Steve Mackay, intensificó su energía caótica con temas como Down on the Street y T.V. Eye, considerado un hito del rock. Tras problemas con drogas y la salida de Alexander, James Williamson se unió como guitarrista, y Raw Power (1973), producido por David Bowie, consolidó su legado punk con Search and Destroy. La banda se disolvió en 1974 por las adicciones de Iggy, pero se reunió en 2003 con Mike Watt al bajo, lanzando The Weirdness (2007) y Ready to Die (2013). The Stooges fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010, dejando un legado que inspiró a Sex Pistols, Ramones y Nirvana.

Discografía de The Stooges

The Stooges (1969)

Fun House (1970)

Raw Power (1973)

The Weirdness (2007)

Ready to Die (2013)

Sumérgete en el caos primal de The Stooges, donde el rock se encuentra con la rebeldía pura. Desde el rugido nihilista de I Wanna Be Your Dog hasta la furia desenfrenada de Search and Destroy y la intensidad hipnótica de T.V. Eye, esta playlist reúne los himnos que dieron origen al punk. ¡Prepárate para una experiencia sonora que golpea como un puñetazo!

El videoclip de Gimme Danger, extraído del documental homónimo dirigido por Jim Jarmusch, es una ventana al espíritu salvaje de The Stooges. Con imágenes de archivo que muestran a Iggy Pop en su apogeo, este video es una experiencia visual que refleja la intensidad de la banda.

