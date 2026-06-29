Sobre The Strokes

Formada en 1998 en la vibrante escena de Nueva York, The Strokes se convirtió en un pilar del rock alternativo con su debut Is This It en 2001, un álbum que redefinió el género con su mezcla cruda de garage rock, punk y melodías infecciosas. Compuesta por Julian Casablancas (vocalista), Nick Valensi y Albert Hammond Jr. (guitarristas), Nikolai Fraiture (bajista) y Fabrizio Moretti (baterista), la banda capturó la atención mundial con su estilo desenfadado y letras introspectivas. Su discografía abarca siete álbumes de estudio, dos EPs, diecisiete sencillos y veinte videoclips, con más de ocho millones de copias vendidas globalmente. Desde Room on Fire (2003), que consolidó su sonido melódico, hasta The New Abnormal (2020), producido por Rick Rubin, The Strokes han evolucionado sin perder su esencia, influyendo en bandas como Arctic Monkeys y The Libertines. Su impacto cultural, con himnos como Last Nite y Reptilia, los consagró como referentes del rock del siglo XXI.

En 2026, The Strokes viven uno de sus momentos más activos desde la publicación de The New Abnormal. El 7 de abril anunciaron Reality Awaits, su séptimo álbum de estudio producido de nuevo por Rick Rubin para Cult Records / RCA Records, acompañado del single «Going Shopping», lanzado de forma insólita en casete enviado por correo a 100 fans seleccionados al azar. En mayo publicaron el segundo adelanto, «Falling Out of Love», y pusieron en marcha una extensa gira mundial sin Nick Valensi, sustituido en las guitarras por Steve Schiltz. El 28 de junio publicaron el videoclip oficial de «Going Shopping» protagonizado por Walton Goggins, actor conocido por Fallout y The White Lotus. Su única fecha en España está confirmada para el 20 de octubre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The Strokes

Is This It (2001)

Room on Fire (2003)

First Impressions of Earth (2006)

Angles (2011)

Comedown Machine (2013)

The New Abnormal (2020)

Reality Awaits (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de The Strokes con una selección de sus temas más icónicos, desde la energía cruda de Last Nite hasta la sofisticación de The Adults Are Talking. Esta playlist reúne los himnos que capturan su estilo único, combinando riffs afilados, ritmos contagiosos y la voz inconfundible de Julian Casablancas. Perfecta para fans de toda la vida o quienes quieran descubrir por qué esta banda neoyorquina marcó un antes y un después en el rock.

Videoclip Destacado

No te pierdas el icónico videoclip de Last Nite, un hito visual que captura la esencia cruda y desenfadada de The Strokes en su apogeo. Dirigido por Roman Coppola, este video de 2001 muestra a la banda tocando en un escenario minimalista, exudando carisma y actitud punk. Es una cápsula del tiempo que refleja el impacto de Is This It y sigue siendo uno de los videoclips más reconocibles del rock moderno.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

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