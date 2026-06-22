Sobre The WAEVE

The WAEVE es el dúo formado en 2022 por Graham Coxon (guitarrista de Blur) y Rose Elinor Dougall (exintegrante de The Pipettes), cuya música fusiona el folk-rock cinematográfico, el post-punk y una sensibilidad lírica muy personal. El proyecto nació de la relación sentimental y creativa entre ambos músicos, y su debut en directo (Londres, mayo de 2022) generó una expectación notable antes incluso de publicar su primer disco. The WAEVE (Transgressive Records, 2023) recibió críticas entusiastas que confirmaron al dúo como una de las propuestas más interesantes del indie británico contemporáneo: canciones como «Can I Call You» o «Kill Me Again» mostraban una capacidad para mezclar fragilidad y contundencia difícil de encasillar en géneros. City Lights (2024), producido por James Ford, consolidó ese sonido hacia territorios más oscuros y expansivos, con singles como «You Saw», «Broken Boys» o el homónimo «City Lights». Con un tercer álbum en proceso, confirmado por Coxon en 2026, The WAEVE apunta a seguir siendo una de las asociaciones creativas más estimulantes del panorama indie actual.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The WAEVE

The WAEVE (2023)

City Lights (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is The WAEVE reúne los temas que definen la evolución artística de The WAEVE. Canciones como «Can I Call You», «Kill Me Again», «You Saw», «City Lights» o «Broken Boys» muestran la capacidad del dúo para construir un sonido de gran densidad emocional que mezcla folk-rock, post-punk y pop cinematográfico sin renunciar a la extrañeza. Una selección imprescindible para entender una de las voces más singulares del indie británico reciente.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de The WAEVE es «Can I Call You», publicado en septiembre de 2022. Primer single del dúo antes incluso de la publicación de su debut, el clip captura la esencia de lo que serían: la voz de Rose Elinor Dougall entrelazándose con la guitarra de Graham Coxon en una pieza de sobriedad calculada y tensión contenida. Este vídeo estableció el tono emocional de The WAEVE desde el primer día y situó al dúo en el radar de la crítica especializada mucho antes de su lanzamiento oficial.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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