Sobre The Walkmen

The Walkmen es una banda de indie rock estadounidense, con sede en las ciudades de Nueva York y Philadelphia. La banda se formó en 2000 con tres miembros de Jonathan Fire*Eater: Paul Maroon (guitarra, piano), Walter Martin (órgano/bajo), y Matt Barrick (batería)—y dos procedentes de The Recoys, Peter Bauer (bajo/órgano) y Hamilton Leithauser (voz y guitarra). El 2004 fue el año en el que The Walkmen se convirtió en el grupo referencia de la denominada nueva escena post-punk. Sus canciones están repletas de guitarras afiladas, líneas de bajo hipnóticas y melodías sibilantes, pero el grupo también ha sabido cultivar géneros como el surf rock o el soul.

Fuente: Wikipedia / Apple Music

Discografía de The Walkmen

Everyone Who Pretended to Like Me Is Gone (2002)

Bows + Arrows (2004)

A Hundred Miles Off (2006)

(2006) «Pussy Cats» Starring the Walkmen (2006)

(2006) You & Me (2008)

(2008) Lisbon (2010)

(2010) Heaven (2012)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!