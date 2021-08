The Weeknd es Abel Tesfaye, un colaborador de Drake que se hizo famoso por su estilo de R&B contemporáneo lleno de baladas taciturnas y referencias al sexo y las drogas, plasmado inicialmente en los álbumes Trilogy (2012) y Kiss Land (2013) y en varios sencillos como Love Me Harder (con Ariana Grande) y Earned It (de la película Cincuenta Sombras de Grey). En 2015 llegaría Beauty and the Madness, un disco más cercano al pop que incluía los número uno Can’t Feel My Face y The Hills. Omnipresente en los rankings, Testaye prolongó su exitosa racha con Starboy (2016) y el EP My Dear Melancholy (2018), además de colaborar con Disclosure, Kanye West, Beyoncé, Lana del Rey, French Montana, Kendrick Lamar, Gesaffelstein, SZA y Travis Scott, entre tantos otros.

Hasta el momento, ha lanzado un total de cuatro discos: Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) y After Hours (2020).

ÚLTIMO LANZAMIENTO: After Hours (2020)

