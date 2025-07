Sobre The White Stripes

The White Stripes, el dúo de Detroit formado por Jack White (voz, guitarra, piano) y Meg White (batería, voz), es una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el garage rock del siglo XXI. Fundada en 1997, su sonido crudo, que mezcla blues, punk y folk con una estética minimalista, revitalizó el rock con su debut The White Stripes (1999), producido por Jack White y Jim Diamond. Su segundo álbum, De Stijl (2000), rindió homenaje al movimiento artístico holandés y al bluesman Blind Willie McTell, alcanzando el puesto 38 en la lista de álbumes independientes de Billboard. El éxito masivo llegó con White Blood Cells (2001), impulsado por el icónico sencillo Fell in Love with a Girl y su vídeo animado en Lego. Elephant (2003), grabado en Toe Rag Studios, consolidó su legado con Seven Nation Army, cuya línea de guitarra se convirtió en un himno global, ganando un Grammy a Mejor Canción de Rock. Get Behind Me Satan (2005) y Icky Thump (2007) exploraron nuevos sonidos, desde marimbas hasta influencias mexicanas, ambos ganando Grammys a Mejor Álbum de Música Alternativa. Tras disolverse en 2011, The White Stripes dejaron un legado de seis álbumes de estudio, más de 10 millones de discos vendidos y una inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025. Su enfoque «de vuelta a lo básico» y su mitología visual rojo-blanco-negro siguen inspirando a generaciones.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de The White Stripes

The White Stripes (1999)

De Stijl (2000)

White Blood Cells (2001)

Elephant (2003)

Get Behind Me Satan (2005)

Icky Thump (2007)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo visceral de The White Stripes, donde el blues se encuentra con el punk y la simplicidad se convierte en arte. Desde el riff inolvidable de Seven Nation Army hasta la cruda energía de Fell in Love with a Girl y la emotiva versión de Jolene, esta playlist reúne los himnos que definieron una era. ¡Enciende tu pasión por el rock puro!

Videoclip Destacado

El videoclip de Seven Nation Army, dirigido por Alexandre Courtès y Martin Fougerole, es un hito visual que captura la esencia de The White Stripes. Estrenado en 2003, utiliza un caleidoscopio de formas geométricas en rojo, blanco y negro, mostrando a Jack y Meg White tocando con una intensidad hipnótica. Su estética minimalista y repetitiva refleja el icónico riff de la canción, convirtiéndolo en un clásico del siglo XXI. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!