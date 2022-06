Sobre The Wombats

The Wombats son un soplo de aire fresco en la escena indie rock británica. Su debut de 2007, el efervescente A Guide to Love Loss & Desperation, era una pegadiza combinación de estribillos britpop, ritmos new wave y un sonido que debía tanto a New Order y Happy Mondays como a Stone Roses y Oasis. En álbumes posteriores, el trío de Liverpool tomó caminos más ambiciosos en lo musical y más introspectivos en el concepto, pero siempre se ha mantenido fiel a una manera de entender el rock como expresión lúdica, artística y emocional en iguales proporciones.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Wombats

A Guide to Love, Loss & Desperation (2007)

This Modern Glitch (2011)

Glitterbug (2015)

Beautiful People Will Ruin Your Life (2018)

Fix Yourself, Not the World (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

