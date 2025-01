Sobre The XX

The xx es una banda de indie pop británica formada en 2005 en Londres. La banda está compuesta por Romy Madley Croft (voz y guitarra), Oliver Sim (voz y bajo) y Jamie Smith (producción y teclados). Su álbum debut, xx, lanzado en 2009, recibió elogios de la crítica y ganó el prestigioso Mercury Prize. Con su sonido minimalista y atmosférico, The xx se destacaron rápidamente en la escena musical. En 2012, lanzaron su segundo álbum, Coexist, que continuó explorando su estilo distintivo. Su tercer álbum, I See You, lanzado en 2017, mostró una evolución en su sonido, incorporando elementos más enérgicos y eclécticos. Además de su trabajo con la banda, los tres miembros han tenido éxito con sus proyectos en solitario.

Discografía de The xx

xx (2009)

Coexist (2012)

I See You (2017)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los amantes del indie pop y la música atmosférica, The xx ofrece una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde los ritmos hipnóticos de Crystalised hasta la melancolía de Angels, su música te transportará a un mundo de sonidos únicos y letras introspectivas. No te pierdas temas como Islands, VCR y On Hold. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más icónicos de The xx es Crystalised. Este video muestra a la banda interpretando la canción en un entorno oscuro y minimalista, reflejando perfectamente la atmósfera de su música. La producción visual complementa la simplicidad y la profundidad de la canción. ¡No te lo pierdas aquí!

