Sobre Thomas Bangalter

Thomas Bangalter (París, 1975) es músico, productor y compositor francés, conocido mundialmente como una mitad de Daft Punk, el dúo de música electrónica que formó junto a Guy-Manuel de Homem-Christo en 1993 y que definió el sonido de una generación hasta su separación en 2021. Antes y durante esa etapa, Bangalter firmó proyectos paralelos como Stardust y Together, además de componer la banda sonora de Irréversible (2002), la película de Gaspar Noé.

Tras el final de Daft Punk, Bangalter emprendió una segunda vida artística volcada en la música orquestal y escénica. Su debut en solitario, Mythologies (2023), una partitura de 90 minutos escrita junto al coreógrafo Angelin Preljocaj, marcó un giro radical hacia lo clásico. Le siguieron Chiroptera – Matière Première (2024), compuesta para una instalación con 154 bailarines en la Ópera de París junto al artista JR, y Mirage – Ballet For 16 Dancers (2026), su colaboración más reciente con el coreógrafo Damien Jalet y el artista Kōhei Nawa.

En paralelo, Bangalter ha regresado puntualmente a los platos como DJ y colaborado con Orelsan en su último álbum, mientras el legado de Daft Punk sigue vivo: puedes repasar la trayectoria del dúo en su ficha en CrazyMinds.

Discografía de Thomas Bangalter

Irréversible (banda sonora, 2002)

Thomas Bangalter: Mythologies (2023)

Chiroptera – Matière Première (2024)

Mirage – Ballet For 16 Dancers (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Aunque su nombre queda indisolublemente ligado a Daft Punk, la obra en solitario de Thomas Bangalter merece una escucha propia: desde la tensión electrónica de Irréversible hasta la amplitud orquestal de Mythologies y Mirage, su música traza un recorrido que va del dancefloor a la sala de conciertos sin perder intensidad. Esta selección oficial reúne lo esencial de su trayectoria como artista independiente.

Videoclip Destacado

El vídeo oficial de CHIROPTERA documenta la pieza que Bangalter compuso junto al artista visual JR y el coreógrafo Damien Jalet para una actuación con más de 150 bailarines frente a la Ópera de París en noviembre de 2023. Enmarcado en el proyecto Retour à la caverne de JR, el vídeo combina la escala monumental de la instalación con una banda sonora ambient que se aleja por completo del universo de Daft Punk, en una de las piezas visuales más ambiciosas de su etapa en solitario.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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