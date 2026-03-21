Sobre Tierra Whack

La rapera, cantante y compositora estadounidense Tierra Whack (nacida Tierra Helena Whack en 1995 en Filadelfia) se ha convertido en una de las artistas más innovadoras del hip‑hop contemporáneo gracias a su enfoque visual, conceptual y profundamente creativo. Comenzó su carrera bajo el nombre artístico Dizzle Dizz, pero en 2017 recuperó su nombre real y, un año después, publicó su debut Whack World (2018), un proyecto revolucionario compuesto por 15 canciones de un minuto acompañadas de un cortometraje musical que recibió elogios unánimes de la crítica. Su estilo mezcla hip‑hop experimental, R&B y spoken word, y ha colaborado con figuras como Beyoncé, Alicia Keys, Tyler, the Creator, Chief Keef y Melanie Martinez. Su videoclip “Mumbo Jumbo” fue nominado a Mejor Vídeo Musical en los Grammy, consolidándola como una artista imprescindible en la escena global.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Tierra Whack

Whack World (2018)

World Wide Whack (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

El universo creativo de Tierra Whack es una explosión de imaginación, ritmo y personalidad. Desde la intensidad visual y sonora de “Mumbo Jumbo” hasta la sensibilidad pop de “Only Child” o la experimentación de “Dolly”, su catálogo es perfecto para quienes buscan una artista que rompa moldes. Te invitamos a descubrir esta playlist con sus canciones más destacadas y dejarte sorprender por su talento único:

Videoclip Destacado

El videoclip más emblemático de Tierra Whack es Whack World, el cortometraje musical de 15 minutos que acompaña su álbum debut. En él, Whack construye un universo visual fragmentado pero cohesionado, donde cada canción de un minuto se transforma en una escena distinta: desde salones de uñas surrealistas hasta paisajes oníricos, pasando por momentos de humor absurdo y otros de profunda melancolía. La creatividad del proyecto, su estética impecable y su narrativa emocional lo han convertido en una obra de culto dentro del hip‑hop contemporáneo. Puedes verlo aquí:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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