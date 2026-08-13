Sobre Tom Waits

Tom Waits (7 de diciembre de 1949, Pomona, California) es un cantante, compositor y actor estadounidense cuya voz rota, mezcla de gravilla y whisky, lo convirtió en uno de los cronistas más singulares del rock americano. Curtido en la escena folk de San Diego, debutó en Asylum Records con Closing Time (1973), al que siguieron The Heart of Saturday Night (1974) y Small Change (1976), el disco en el que su voz alcanzó la madurez y que hoy celebra su 50 aniversario con una reedición en vinilo.

A partir de 1983, ya junto a su mujer y colaboradora habitual, Kathleen Brennan, Waits reinventó su sonido con la trilogía formada por Swordfishtrombones, Rain Dogs y Frank’s Wild Years, sustituyendo la instrumentación convencional por percusión de chatarra y una estética de orquesta de feria. Ya en ANTI- Records, publicó Mule Variations (1999) y Bad As Me (2011), su último álbum de material completamente original. En 2026 ha mantenido una actividad inusual para sus estándares: la colaboración “Boots on the Ground” con Massive Attack, la pieza de spoken word “The Fly” y la reedición de aniversario de Small Change.

Discografía de Tom Waits

Closing Time (1973)

The Heart of Saturday Night (1974)

Small Change (1976)

Blue Valentine (1978)

Heartattack and Vine (1980)

Swordfishtrombones (1983)

Rain Dogs (1985)

Frank’s Wild Years (1987)

Bone Machine (1992)

The Black Rider (1993)

Mule Variations (1999)

Alice (2002)

Blood Money (2002)

Real Gone (2004)

Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards (2006)

Bad As Me (2011)

Descubre sus canciones imprescindibles

De las baladas de bar de sus primeros discos a los ritmos de su etapa más experimental, esta selección reúne lo esencial del catálogo de Tom Waits, con clásicos como “Tom Traubert’s Blues” o “Downtown Train” junto a piezas de su periodo más vanguardista.

https://open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZF1DWWBbj5uoAruI

Videoclip Destacado

“Downtown Train”, incluida en Rain Dogs (1985), tiene uno de los videoclips más recordados de Tom Waits: dirigido por Jean-Baptiste Mondino, en blanco y negro, con el excampeón de boxeo Jake LaMotta paseando por un barrio neoyorquino nocturno mientras Waits canta y baila de forma desgarbada entre los vecinos. La canción se convertiría después en un éxito masivo en la versión de Rod Stewart.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!