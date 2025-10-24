Sobre Tool

Formada en Los Ángeles en 1990, Tool es una de las bandas más influyentes y enigmáticas del rock contemporáneo. Integrada por Maynard James Keenan (voz), Adam Jones (guitarra), Danny Carey (batería) y Justin Chancellor (bajo, desde 1995 en reemplazo de Paul D’Amour), la banda ha desarrollado un estilo único que fusiona metal progresivo, art rock y metal alternativo. Su música se caracteriza por composiciones complejas, letras introspectivas y una estética visual poderosa.

Desde su debut con Undertow en 1993, Tool ha evolucionado con cada álbum, explorando temas como la espiritualidad, la comunicación y la trascendencia. Obras como Ænima, Lateralus y 10,000 Days consolidaron su estatus como referentes del género, mientras que Fear Inoculum (2019) marcó su esperado regreso tras más de una década de silencio discográfico. Con más de 13 millones de discos vendidos solo en EE.UU. y tres premios Grammy, Tool continúa desafiando las convenciones musicales y expandiendo los límites del rock.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Tool

Undertow (1993)

Ænima (1996)

Lateralus (2001)

10,000 Days (2006)

Fear Inoculum (2019)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Tool, esta playlist es el punto de partida ideal. Reúne sus temas más emblemáticos, desde los riffs hipnóticos de Schism hasta la intensidad de Parabola. Una experiencia auditiva que revela la profundidad conceptual y técnica de la banda.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más icónicos de Tool es Schism, una pieza visual inquietante y simbólica que acompaña a uno de sus temas más reconocidos. El video refleja la complejidad emocional y estética que define a la banda, y es una muestra perfecta de su enfoque artístico multidisciplinar.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

