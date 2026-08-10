Sobre Toro y Moi

Chaz Bear, nacido en Columbia (Carolina del Sur) en 1986, comenzó a grabar bajo el nombre de Toro y Moi en 2007, mezclando la colección de vinilos de sus padres con las primeras herramientas del bedroom pop digital. Su gran hito llegó en 2010 con Causers of This, disco que lo convirtió, junto a Washed Out, en una de las caras visibles del chillwave, ese sonido de synths difuminados y ritmos flotantes que definió buena parte de la década.

Desde entonces, Toro y Moi no ha dejado de mutar: house, funk, R&B, power pop o incluso rap-rock han pasado por su discografía sin que perdiera nunca su firma melódica. Tras Mahal (2022), Bear encaró en 2024 Hole Erth, su giro más audaz hacia el emo y el hyperpop, del que ya avanzamos los primeros detalles y los sencillos de adelanto. Un año después, reinterpretó ese mismo álbum de forma acústica en Unerthed: Hole Erth Unplugged, cerrando un díptico que resume su capacidad para reinventarse sin perder el rumbo.

Discografía de Toro y Moi

Causers of This (2010)

(2010) Underneath the Pine (2011)

Anything in Return (2013)

(2013) What For? (2015)

Boo Boo (2017)

Outer Peace (2019)

Mahal (2022)

(2022) Hole Erth (2024)

Unerthed: Hole Erth Unplugged (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Del chillwave soñador de sus inicios al rap-rock encapuchado de sus últimos años, la obra de Toro y Moi es un mapa de casi dos décadas de mutaciones sonoras. Esta selección de Spotify reúne lo esencial de un catálogo que nunca se ha quedado quieto.

Videoclip Destacado

El vídeo de “Girl Like You”, adelanto de Boo Boo (2017), es una de las postales más reconocibles de Toro y Moi: primeros planos de Chaz Bear a contraluz, sintetizadores ochenteros y una mirada directa a cámara que convirtió el tema en uno de los más escuchados de toda su carrera.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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