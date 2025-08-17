Sobre Travis Scott

Jacques Berman Webster II, conocido artísticamente como Travis Scott, es un rapero, cantante, compositor y productor estadounidense que ha revolucionado el panorama del hip-hop y el trap con su estilo innovador y su estética única. Nacido el 30 de abril de 1991 en Houston, Texas, Scott comenzó su carrera musical a los 16 años como productor, destacando por su enfoque en la producción de hip-hop. Su ascenso a la fama llegó con el lanzamiento de sus mixtapes Owl Pharaoh (2013) y Days Before Rodeo (2014), que sentaron las bases para su aclamado álbum debut, Rodeo (2015). Este trabajo, con éxitos como Antidote, lo consolidó como una figura clave en la escena musical. Le siguieron Birds in the Trap Sing McKnight (2016), que incluye el icónico Goosebumps junto a Kendrick Lamar, y Astroworld (2018), su obra más exitosa, con Sicko Mode alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100. En 2023, lanzó Utopia, un álbum ambicioso con colaboraciones de artistas como Drake, Beyoncé y The Weeknd, que reafirmó su influencia. Además, fundó su propio sello, Cactus Jack Records, y ha colaborado con figuras como Kanye West, Quavo y T.I., marcando un legado que combina música, moda y cultura visual.

Discografía de Travis Scott

Rodeo (2015)

Birds in the Trap Sing McKnight (2016)

Astroworld (2018)

JackBoys (2019, con Cactus Jack )

) Utopia (2023)

Jackboys 2 (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Travis Scott con una selección de sus temas más emblemáticos, desde los ritmos psicodélicos de Sicko Mode hasta la energía cruda de Antidote y la atmósfera envolvente de Goosebumps. Esta playlist reúne lo mejor de su discografía, perfecta para descubrir por qué Scott es un ícono del hip-hop moderno. ¡No esperes más para vibrar con sus beats innovadores!

Videoclip Destacado

El videoclip de Sicko Mode, con la colaboración de Drake, es una obra maestra visual que captura la esencia creativa de Travis Scott. Dirigido por Dave Meyers, este vídeo combina efectos surrealistas, transiciones dinámicas y una estética futurista que refleja la energía del tema, uno de los más exitosos de Astroworld. ¡Déjate llevar por esta experiencia audiovisual única!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

