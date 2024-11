Tributo a Pete Sinfield (1943-2024), la mágica pluma de las emociones profundas

«Bajo los cielos crepusculares de ficción

Un niño cambiante con ojos color canela

Se abre camino hacia un claro secreto

Y toca su flauta en una serenata

Dentro y fuera de los árboles espectrales

Entre las hojas bruñidas por la luz de las estrellas

Él pasea por el camino de los hongos venenosos

Para unirse a la corte de los elfos en el juego

El búho marrón ulula sobre el roble

Los zorros aúllan y las ranas verdes croan

Como a través del bosque hacia una luna maravillosa

Él sopla las notas de una melodía de elfos

Hacia el puente de musgo va

Donde fluye el agua de guijarros burbujeantes

A través del prado hasta la colina

Y en el viento todavía lo oigo…»

The Piper, PETE SINFIELD, STILL

BAJO EL CIELO DE PETE SINFIELD

Hace pocos días recibimos la triste noticia de que Pete Sinfield, uno de los mejores letristas que ha dado el rock progresivo, había fallecido a los 80 años. Su trabajo fue decisivo para la formación de grandes bandas del progresismo como King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Premiata Forneria Marconi, Roxy Music y otros tantos artistas incluso ajenos el sinfonismo del rock como Celine Dion, Cher, Bucks Fizz, Five Star, Cliff Richard, etc. En 2005, Sinfield fue mencionado por la revista Q como héroe del rock progresivo por su trabajo lírico e influencia en la industria de la música. No voy hablar aquí de su rol dentro de estos grandes artistas ya que Crazyminds dedicó unas breves notas principales sobre este tema y su fallecimiento reciente (ver), pero sí me gustaría comentar algo más sobre su trabajo como músico y letrista.

Sinfield fue siempre un ávido buscador de sueños y de sensaciones diversas, y de ahí su imperiosa necesidad de viajar con el fin de encontrar lugares distintos que le facilitaran la inspiración para sus piezas literarias. Durante los años 60 y 80 recorrió Marruecos, Francia, España. Vivió en Barcelona, Ibiza y Palma de Mallorca. Exploró Formentera isla que le ofreció paz y libertad para componer. Se casó con una modelo llamada Stephanie Ruben pero tras divorciarse optó por llevar una vida tranquila y retraída en la costa de Suffolk en Aldeburgh, Inglaterra.

Las letras de Pete Sinfield son conocidas por su imaginería surrealista, a menudo relacionada con temas fantásticos que incluían la naturaleza, el mar y criaturas diversas. También solía tratar conceptos emocionales, fantásticos o históricos. Por ello, siempre fue un gran devorador de artistas literarios, especialmente de aquellos que abrían las puertas a su grandiosa imaginación. Entre sus diversas influencias estaban la poeta Edith Sitwell y su obra A Poet’s Notebook, los cantautores Donovan y Bob Dylan, y los clásicos como Arthur Rimbaud, William Blake, Paul Verlaine, Kahlil Gibran, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare o Percy Bysshe Shelley quien falleció a la temprana edad de 29 años después de que su embarcación fuese sorprendida por una tormenta y de su esposa Mary Shelley autora de la famosa novela Frankenstein.

Su único disco publicado fue Still (1973), un trabajo que incluye nueve temas diversos donde destaca la pista homónima Still, una preciosa canción donde narra Sinfield y canta Greg Lake o The Piper en colaboración con el saxofonista Mel Collins. Posteriormente a su lanzamiento inicial, se añadieron dos canciones más, Can You Forgive a Fool y Hanging Fire. En Still colaboraron varios músicos como los mencionados Mel Collins y Greg Lake, así como Keith Tippett, Tim Hinkley, Don Honeywill, John Wetton, Boz Burrell, Ian Wallace y muchos más. La portada es una pintura, titulada The Big Friend, es obra de la artista Sulamith Wülfing. En ella se refleja el equilibrio entre la fragilidad y el poder, la realidad y la ilusión.

EPITAFIO PARA EL REY CARMESÍ

Pete Sinfield fue una fuerza impulsora detrás de la magia del Rey Carmesí así como de otros monarcas del rock progresivo donde desempeñando un rol esencial, especialmente en lo concerniente a la lìrica. Su creatividad ayudó a dar forma e identidad a varias bandas, incluso acuñó el nombre de King Crimson, denominación que según Sinfield tenía sus raíces en la tradición histórica de etiquetar a cualquier monarca sangriento como un Rey Carmesí o como sinónimo de Belcebú, príncipe de los demonios. Según Robert Fripp, Belcebú es un anglicismo de la frase árabe B’il Sabab, la cual significa el hombre que ambiciona.

Asimismo, fue el autor de canciones tan èpicas como Formentera Lady del álbum Islands de King Crimson donde se narra la búsqueda de Ítaca y qué Sinfield asoció a la isla de Formentera durante su larga estancia en ella. Peter Sinfield describe paisajes y animales allí observados, señalando igualmente que en ese lugar Ulises cayó bajo los encantos de la hechicera Circe, en una clara referencia a la Odisea de Homero. También dejó su inquebrantable huella en canciones crimsonianas como las pertenecientes a discos como In the Wake of the Poseidon o Lizards o en otros álbumes como Brain Salade Surgery de Emerson Lake and Palmer.

«Ruedas polvorientas se oxidan al sol, muros de marrón rapé que cruzan lagartijas españolas. Aquí estoy, a la sombra de una higuera-dragón que me abanica, rodeado de hormigas, meditando sobre el hombre (…) No hay cima que alcanzar mientras el sol siga brillando (…) Aquí cayó embrujado Ulises por la morena Circe, aún persiste su aroma, aún su hechizo. La mano gris del tiempo no me hallará en el ocaso, seré libre de ataduras y de rejas si brillan las estrella»

PETE SINFIELD (King Crimson), Formentera Lady, Islands

En su momento Greg Lake manifestó que «Epitaph es básicamente una mirada a la confusión que existe en un mundo enloquecido». La canción describe una sociedad fracasada y construida sobre el escaso conocimiento y la excesiva ansia de poder, factores que generan un mundo desconcertado y sumido en un tremendo desaliento que se ríe de las adversidades. Sin duda, se trata de una dura crítica a la arrogancia humana que, sin sabiduría y no haciendo caso de las advertencias, deja el destino de la humanidad en manos de insensatos, reforzando así la incertidumbre y la preocupación por el futuro. Sinfield percibió que esta loca realidad sería nuestro epitafio.

No cabe duda de que la belleza de las contribuciones de Pete Sinfield siempre ha cruzado cualquier valoración de la normalidad. Su brillantez a fecha de hoy sigue resonando entre las viejas generaciones, con las actuales y entre aquellas que están por venir, porque su valioso trabajo forma ya parte de los anales históricos de la música progresiva. Su legado y epitafio siempre brillarán con eterna fuerza y fascinación.

«El muro en el que los profetas escribieron se está resquebrajando. Sobre los instrumentos de la muerte, la luz del sol brilla resplandeciente. Cuando todos los hombres se hagan trizas con pesadillas y con sueños, nadie va a depositar la corona de laurel mientras el silencio ahogue los gemidos.

Entre las puertas de hierro del destino, las semillas del tiempo fueron sembradas y regadas por hazañas de aquellos que conocen y son conocidos. El conocimiento es un amigo mortal cuando nadie pone las reglas. La suerte de toda la humanidad, lo veo, está en manos de necios.

Confusión será mi epitafio mientras me arrastro por un sendero roto y quebrado. Si lo logramos podremos todos sentarnos y reír, pero me temo que mañana estaré llorando. Sí, me temo que mañana estaré llorando»

PETE SINFIELD (King Crimson), Epitaph, In the Court of the Crimson King