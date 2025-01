Sobre Tune-Yards

Tune-Yards (estilizado como tUnE-yArDs) es el proyecto musical con sede en Oakland, California, de Merrill Garbus y su colaborador habitual, el bajista Nate Brenner. La música de Garbus se caracteriza por su eclecticismo, utilizando elementos como pedales de bucle, ukelele, voces y percusión lo-fi. Su álbum de 2011 Whokill fue clasificado como el álbum número uno de ese año en la encuesta anual de críticos de The Village Voice. En 2014, lanzaron Nikki Nack, cuyo primer sencillo Water Fountain fue utilizado por Google Pixel en una campaña publicitaria en 2016. En enero de 2018, lanzaron el álbum I Can Feel You Creep Into My Private Life, seguido de la banda sonora para la película de ciencia ficción Sorry to Bother You en 2019. Su último álbum, Sketchy, fue lanzado en 2021.

Discografía de Tune-Yards

Bird-Brains (2009)

Whokill (2011)

Nikki Nack (2014)

I Can Feel You Creep Into My Private Life (2018)

Sorry to Bother You (BSO) (2019)

Sketchy (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el vibrante mundo de Tune-Yards con nuestra playlist seleccionada de sus canciones más emblemáticas. Desde los ritmos contagiosos de Water Fountain hasta la energía cruda de Bizness, esta colección te llevará a través de la evolución musical de la banda. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de Tune-Yards, Water Fountain. Este video, lleno de creatividad y energía, captura la esencia única de la banda y su enfoque innovador hacia la música y el arte visual. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

