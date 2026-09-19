Sobre Turnstile

Turnstile forman en Baltimore en 2010, liderados por Brendan Yates (voz), y se convierten en una de las bandas más disruptivas del hardcore contemporáneo al fusionar punk, funk, pop y texturas experimentales. Tras el debut Nonstop Feeling (2015) y la consolidación de Time & Space (2018), es Glow On (2021) el disco que los saca del circuito de salas para llevarlos a festivales como Coachella, con temas como «Alien Love Call» junto a Blood Orange. Never Enough (2025) confirma esa escalada: dos premios Grammy, a Mejor Álbum de Rock y a Mejor Interpretación Metal por «Birds», y el número 1 en nuestra lista de mejores discos internacionales de 2025. En agosto de 2026 sorprenden con Never Enough: Versions, una reimaginación completa del disco con más de veinte colaboradores tan dispares como Hayley Williams y Elton John, publicada como preludio de la segunda parte de su gira. La banda está formada actualmente por Yates, Franz Lyons (bajo), Pat McCrory y Meg Mills (guitarras) y Daniel Fang (batería).

Discografía de Turnstile

Nonstop Feeling (2015)

Time & Space (2018)

Glow On (2021)

Never Enough (2025)

Never Enough: Versions (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Turnstile, donde el caos del hardcore convive con la luminosidad del pop sin previo aviso. Esta playlist reúne lo esencial de una banda capaz de pasar de un estribillo synth-pop a un sprint de dos minutos de pura furia, sin perder nunca su identidad.

Videoclip Destacado

El vídeo doble de «Seein’ Stars» y «Birds» conecta ambos temas con una misma narrativa visual: mientras «Seein’ Stars» muestra parejas bailando bajo una bola de discoteca en escenas de calidez familiar, «Birds» captura a la banda desatada en plena actuación sobre un escenario al aire libre, un contraste que resume a la perfección la doble cara de Turnstile. Dirige el vídeo el propio Brendan Yates junto al guitarrista Pat McCrory, que ya habían firmado juntos la película homónima que acompañó la gira de Never Enough.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!