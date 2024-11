Sobre Two Door Cinema Club

Two Door Cinema Club es una banda de indie rock originaria de Bangor y Donaghadee, en el Condado de Down, Irlanda del Norte. Formada en 2007, la banda está compuesta por Alex Trimble (voz, guitarra rítmica, sintetizadores), Sam Halliday (guitarra principal, coros) y Kevin Baird (bajo, coros). Su álbum debut, Tourist History, lanzado en 2010, fue un éxito inmediato, ganando el Choice Music Prize al Álbum Irlandés del Año. Este álbum incluye éxitos como Something Good Can Work y What You Know.

En 2012, lanzaron su segundo álbum, Beacon, que debutó en el número uno en Irlanda y en el número dos en el Reino Unido. Su tercer álbum, Gameshow, lanzado en 2016, mostró una evolución hacia un sonido más electrónico. En 2019, lanzaron False Alarm, seguido por Keep On Smiling en 2022. La banda es conocida por su energía en vivo y ha sido un habitual en festivales como Glastonbury y Reading.

La banda norirlandesa ha logrado mantener una base de fans leal gracias a su estilo único que mezcla indie rock con elementos de dance-punk y synth-pop. Su música ha sido ampliamente utilizada en anuncios y programas de televisión, consolidando su presencia en la cultura pop contemporánea.

Discografía de Two Door Cinema Club

Tourist History (2010)

Beacon (2012)

Gameshow (2016)

False Alarm (2019)

Keep On Smiling (2022)

