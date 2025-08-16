Sobre Ty Segall

Ty Segall, nacido el 8 de junio de 1987 en Laguna Beach, California, es un multiinstrumentista, cantautor y productor que se ha convertido en una figura clave del garage rock contemporáneo. Desde su debut en 2008 con el álbum Ty Segall, ha publicado 17 discos de estudio como solista, además de numerosos EP, sencillos y colaboraciones. Su carrera destaca por su versatilidad, abarcando géneros como punk rock, rock psicodélico, indie rock, noise rock y folk, siempre con un enfoque crudo y enérgico. Ha formado parte de bandas como Fuzz, GØGGS, The Traditional Fools, Epsilons, Sic Alps y The Perverts, y actualmente lidera la Ty Segall Band y la Freedom Band, esta última con colaboradores habituales como Mikal Cronin, Charles Moothart, Emmett Kelly y Ben Boye. Influenciado por iconos como The Stooges, David Bowie, Neil Young y Black Sabbath, su música combina potencia, experimentación y una conexión visceral con el público en sus memorables directos. Con una producción prolífica, Segall lanza discos casi anualmente, destacando trabajos como Manipulator (2014), Freedom’s Goblin (2018) y el reciente Possession (2025), consolidándose como un referente del rock alternativo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Ty Segall

Ty Segall (2008)

Lemons (2009)

Melted (2010)

Goodbye Bread (2011)

Slaughterhouse (2012) (as Ty Segall Band)

Twins (2012)

Sleeper (2013)

Manipulator (2014)

Emotional Mugger (2016)

Ty Segall (2017)

Freedom’s Goblin (2018)

First Taste (2019)

Harmonizer (2021)

Hello, Hi (2022)

Three Bells (2024)

Love Rudiments (2024)

Possession (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Ty Segall con una selección de sus temas más emblemáticos, donde la energía del garage rock se fusiona con melodías psicodélicas y letras viscerales. Desde himnos crudos como My Lady’s On Fire hasta joyas introspectivas como My Best Friend, esta playlist captura la esencia de su prolífica carrera. Escucha estas canciones y déjate llevar por el torbellino creativo de un artista que no teme experimentar.

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de My Room, un sencillo del álbum Three Bells (2024), codirigido por Segall y Matt Yoka. Este vídeo, con su estética minimalista, nos muestra al artista interpretando la canción mientras un público invisible comienza a tirarle plátanos. ¡No te lo pierdas!

