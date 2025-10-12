Sobre Ultraligera

Ultraligera es una banda madrileña de rock alternativo formada en 2021. Con influencias que van del grunge al pop alternativo, pasando por el indie rock y el post punk revival, han desarrollado un sonido propio que les ha permitido destacar rápidamente en la escena nacional. El grupo está compuesto por Gisme, Coque Fernández, Santi Urruela y Martín Aparicio.

Su primer EP, Europa, les dio notoriedad en el circuito independiente. En 2023 lanzaron el sencillo Amor, Amor, inspirado en el poeta Pedro Salinas, y en 2024 presentaron su primer álbum de estudio Pelo de Foca bajo el sello Warner Music. Este disco consolidó su estilo: letras que narran historias de personajes descarriados, atmósferas melancólicas y una energía escénica arrolladora.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Artista

Europa (EP, 2023)

Pelo de Foca (Álbum, 2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

La música de Ultraligera es una invitación a explorar emociones intensas y paisajes urbanos. Canciones como Europa, Tú No Lo Ves, Matanza En El Hotel y La Basura destacan por su potencia instrumental.

Videoclip Destacado

El vídeo oficial para la canción La Basura retrata una escena íntima y emocional entre una pareja en su hogar. Lejos de idealizar el amor, el clip se sumerge en una atmósfera de arrepentimiento, silencios incómodos y gestos cargados de tensión mientras el protagonista se siente atrapado en un ciclo de dolor, intentando encontrar consuelo en una relación que también lo hiere.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!