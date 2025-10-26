Sobre Underworld

Underworld es el dúo británico formado por Karl Hyde y Rick Smith, pioneros de la música electrónica desde los años 80 y responsables de algunos de los himnos más icónicos del techno progresivo y el house. Su carrera comenzó en 1980 con una orientación más cercana al synthpop, pero fue en los años 90, tras la incorporación del DJ Darren Emerson, cuando redefinieron su sonido hacia una electrónica más experimental y bailable. El punto de inflexión llegó con Born Slippy (Nuxx), incluida en la banda sonora de Trainspotting (1996), que los catapultó al estrellato global.

Desde entonces, han publicado una discografía sólida y diversa que abarca desde el techno más atmosférico hasta exploraciones sonoras vanguardistas. Obras como Dubnobasswithmyheadman, Second Toughest in the Infants o Beaucoup Fish consolidaron su estatus como referentes de la electrónica británica. Tras la salida de Emerson en 2000, Hyde y Smith continuaron como dúo, manteniendo una actividad constante tanto en estudio como en directo, con proyectos como DRIFT y colaboraciones con artistas como Iggy Pop.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Underworld

Underneath the Radar (1988)

Change the Weather (1989)

Dubnobasswithmyheadman (1994)

Second Toughest in the Infants (1996)

Beaucoup Fish (1999)

A Hundred Days Off (2002)

Oblivion with Bells (2007)

Barking (2010)

Barbara Barbara, We Face a Shining Future (2016)

Drift Series 1 (2019)

Strawberry Hotel (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Underworld, no puedes perderte su playlist oficial This Is Underworld. Desde clásicos como Born Slippy (Nuxx) y Cowgirl hasta joyas más recientes como Listen to Their No, esta selección es la puerta de entrada perfecta a su legado. Ideal tanto para fans de siempre como para quienes se acercan por primera vez a su música.

Videoclip Destacado

El videoclip más emblemático de Underworld es, sin duda, Born Slippy (Nuxx). Convertido en un símbolo de la cultura rave de los 90 y eternamente ligado a Trainspotting, este tema representa la intensidad emocional y la energía cruda de una generación. Puedes revivir su impacto visual y sonoro en el videoclip oficial:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

