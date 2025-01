Sobre Vampire Weekend

Vampire Weekend es una banda estadounidense de indie rock formada en Nueva York en 2006. Con su fusión de ritmos afro-pop y melodías alegres, Vampire Weekend se convirtió en una de las bandas más influyentes de la década de 2010. Su álbum debut homónimo, Vampire Weekend (2008), estableció su estilo distintivo y fue seguido por Contra (2010), que debutó en el primer puesto de la lista Billboard 200. En 2013, lanzaron Modern Vampires of the City, que también alcanzó el primer puesto en las listas y consolidó su éxito. Tras un largo descanso y la salida de Rostam Batmanglij, uno de sus fundadores, la banda liderada por Ezra Koenig regresó en 2019 con el ambicioso álbum doble Father of the Bride. En 2024, lanzaron su más reciente trabajo, Only God Was Above Us.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Vampire Weekend

Vampire Weekend (2008)

Contra (2010)

Modern Vampires of the City (2013)

Father of the Bride (2019)

Only God Was Above Us (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de la banda con nuestra playlist seleccionada de sus canciones más emblemáticas. Desde los ritmos contagiosos de A-Punk hasta las complejas texturas de Harmony Hall, esta colección te llevará a un viaje a través de la evolución musical de la banda. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más icónico de la banda neoyorquina, Step. Este video, conocido por su narrativa visual y su vibrante energía, es una muestra perfecta de la creatividad visual y sonora de la banda. ¡No te lo pierdas aquí!

