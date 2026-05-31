Sobre Van Morrison

Van Morrison, cuyo nombre completo es George Ivan Morrison, es un cantante, compositor, instrumentista y productor norirlandés nacido el 31 de agosto de 1945 en Belfast, Irlanda del Norte. Considerado uno de los artistas más prolíficos, influyentes y originales de la historia de la música popular, Morrison fusiona a lo largo de su carrera el rhythm and blues, el soul, el jazz, el folk celta, el blues y el rock en una propuesta absolutamente personal que ha dado lugar a uno de los catálogos más extensos y admirados del siglo XX y XXI.

Comenzó su carrera profesional a principios de los años sesenta como líder del grupo Them, con quien grabó clásicos como «Gloria» y «Here Comes the Night», antes de emprender su carrera en solitario en 1967 con el single «Brown Eyed Girl». Fue con Astral Weeks (1968, Warner Bros.) cuando Morrison alcanzó la aclamación crítica más profunda, con un álbum de jazz y folk que con el tiempo ha sido reconocido como una de las obras maestras absolutas de la música popular.

Le siguieron los aclamados Moondance (1970) e His Band and the Street Choir (1970), así como Tupelo Honey (1971), Saint Dominic’s Preview (1972) e It’s Too Late to Stop Now (1974, doble álbum en directo). Su racha dorada continuó con Veedon Fleece (1974), A Period of Transition (1977), Wavelength (1978), Into the Music (1979), Common One (1980), Beautiful Vision (1982) y Inarticulate Speech of the Heart (1983), antes de alcanzar un nuevo pico de popularidad con Avalon Sunset (1989), que incluyó el hit «Have I Told You Lately».

Tras una serie de álbumes igualmente reconocidos como Enlightenment (1990), Hymns to the Silence (1991) y Too Long in Exile (1993), Morrison no ha dejado de publicar con una frecuencia extraordinaria hasta la actualidad, sumando 48 álbumes de estudio con Somebody Tried to Sell Me a Bridge (enero 2026, Orangefield Records), un trabajo de blues en el que cuenta con la colaboración de Elvin Bishop, Taj Mahal y Buddy Guy. En 1994 recibió el Brit Award a la Trayectoria y en 1996 fue investido Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE). En 2019 fue nombrado caballero (Sir Van Morrison) por sus servicios a la música, el turismo y la caridad en Irlanda del Norte.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Van Morrison

Blowin’ Your Mind! (1967)

Astral Weeks (1968)

Moondance (1970)

His Band and the Street Choir (1970)

Tupelo Honey (1971)

Saint Dominic’s Preview (1972)

Hard Nose the Highway (1973)

Veedon Fleece (1974)

A Period of Transition (1977)

Wavelength (1978)

Into the Music (1979)

Common One (1980)

Beautiful Vision (1982)

Inarticulate Speech of the Heart (1983)

A Sense of Wonder (1985)

No Guru, No Method, No Teacher (1986)

Poetic Champions Compose (1987)

Avalon Sunset (1989)

Enlightenment (1990)

Hymns to the Silence (1991)

Too Long in Exile (1993)

Days Like This (1995)

How Long Has This Been Going On (1996)

The Healing Game (1997)

Back on Top (1999)

You Win Again (2000)

Down the Road (2002)

What’s Wrong with This Picture? (2003)

Magic Time (2005)

Pay the Devil (2006)

Keep It Simple (2008)

Astral Weeks: Live at the Hollywood Bowl (2009)

Born to Sing: No Plan B (2012)

Duets: Re-Working the Catalogue (2015)

Keep Me Singing (2016)

Roll with the Punches (2017)

You’re Driving Me Crazy (2018)

The Prophet Speaks (2018)

Three Chords and the Truth (2019)

Latest Record Project, Volume 1 (2021)

What’s It Gonna Take? (2022)

Moving on Skiffle (2023)

Accentuate the Positive (2023)

New Arrangements and Duets (2024)

Remembering Now (2025)

Somebody Tried to Sell Me a Bridge (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Van Morrison reúne los temas que definen la evolución artística de Van Morrison. Canciones como «Brown Eyed Girl», «Moondance», «Have I Told You Lately», «Into the Mystic» o «Sweet Thing» muestran su inimitable capacidad para fundir soul, jazz, blues y espiritualidad celta en una voz única e inconfundible. Una selección fundamental para acercarse a uno de los compositores más profundos y prolíficos de todos los tiempos.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de Van Morrison es «Brown Eyed Girl», publicado originalmente en 1967 como single de debut en solitario a través de Bang Records. Compuesta y grabada en una sola sesión, la canción se convirtió en uno de los singles más radiados de la historia de la música popular anglófona y en el símbolo más reconocible de la carrera de Morrison, con más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales. Este tema refleja la frescura y el instinto melódico que han definido a Van Morrison como uno de los grandes narradores de la canción popular del siglo XX.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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