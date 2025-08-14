Sobre Vetusta Morla

Vetusta Morla, formada en 1998 en Tres Cantos, Madrid, es una de las bandas más influyentes del indie rock español, conocida por su lirismo poético y su sonido que fusiona indie, pop rock y matices alternativos. Integrada por Pucho (voz y percusión), David «el Indio» García (batería y coros), Álvaro B. Baglietto (bajo), Jorge González (percusión y electrónica), Guillermo Galván (guitarra y teclados) y Juanma Latorre (guitarra y teclados), la banda tomó su nombre de la tortuga Morla de La historia interminable. Tras una década de rodaje, lanzaron su debut Un día en el mundo (2008) bajo su propio sello, Pequeño Salto Mortal, que se convirtió en un éxito crítico, considerado uno de los mejores álbumes debut del rock español. Le siguieron Mapas (2011), La Deriva (2014), Mismo sitio, distinto lugar (2017), MSDL – Canciones dentro de canciones (2020), Cable a Tierra (2021) y Bailando hasta el apagón (2023, en vivo). Con un estilo que evoluciona desde melodías melancólicas hasta experimentaciones audaces, han colaborado con numerosos artistas, y han ganado premios como el Ondas y el Gràffica por su impacto musical y visual. Con millones de reproducciones en Spotify y actuaciones memorables en sus propias grandes giras y festivales, Vetusta Morla ha redefinido el indie español con su narrativa introspectiva y su energía en vivo.

Discografía de Vetusta Morla

Un día en el mundo (2008)

Mapas (2011)

La deriva (2014)

Mismo sitio, distinto lugar (2017)

MSDL – Canciones dentro de canciones (2020)

Cable a Tierra (2021)

Bailando hasta el apagón (2023)

Sumérgete en el universo de Vetusta Morla, donde las letras poéticas y los arreglos envolventes crean una experiencia única. Desde el icónico Copenhague, que captura la melancolía de una generación, hasta la vibrante Golpe maestro y la emotiva Consejo de sabios, su música combina intensidad emocional con una energía cruda. Esta playlist reúne sus temas más emblemáticos, ideales para descubrir su evolución sonora y conectar con su narrativa profunda. ¡Deja que Vetusta Morla te envuelva con su magia!

El videoclip de Consejo de sabios es una pieza visual poderosa que refleja la intensidad emocional de Vetusta Morla. Estrenado en 2018 como parte de Mismo sitio, distinto lugar, el video es una puerta perfecta para explorar la profundidad emocional y el compromiso artístico de la banda, que actúa en un enorme recinto vacío. ¡No te lo pierdas!

