Wavves es una banda de rock estadounidense procedente de San Diego, California. Formada en 2008 por el cantautor Nathan Williams, la banda también cuenta con Alex Gates (guitarra, coros), Stephen Pope (bajo, coros) y anteriormente Brian Hill (batería y coros).

La banda ha publicado un total de siete discos hasta el momento: Wavves (2008), Wavvves (2009), King of the Beach (2010), Afraid of Heights (2013), V (2015), You’re Welcome (2017) y Hideaway (2021).

DISCOGRAFÍA

Wavves (2008)

Wavvves (2009)

King of the Beach (2010)

Afraid of Heights (2013)

V (2015)

You’re Welcome (2017)

Hideaway (2021)

