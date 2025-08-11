Sobre Wilco

Wilco, la icónica banda de rock alternativo formada en Chicago en 1994, ha redefinido los límites del género con su mezcla única de alt-country, indie rock y experimentación sonora. Liderada por el cantante y compositor Jeff Tweedy y el bajista John Stirratt, únicos miembros constantes, la banda surgió tras la disolución de Uncle Tupelo. Su alineación actual, consolidada desde 2004, incluye a Nels Cline (guitarra), Pat Sansone (multi-instrumentista), Mikael Jorgensen (teclados) y Glenn Kotche (batería). Su debut, A.M. (1995), mantuvo el estilo country alternativo de Uncle Tupelo, pero discos como Being There (1996) y Summerteeth (1999) marcaron una transición hacia sonidos más pop y experimentales. Yankee Hotel Foxtrot (2002), rechazado inicialmente por Reprise Records y luego aclamado tras su lanzamiento con Nonesuch, es su obra más exitosa, con más de 670,000 copias vendidas y una certificación de oro. Wilco ha lanzado trece álbumes de estudio, incluyendo Cruel Country (2022) y Cousin (2023), además de cinco EPs, tres álbumes en vivo y colaboraciones con Billy Bragg en los discos Mermaid Avenue. Ganadores de dos premios Grammy por A Ghost Is Born (2004), su música, influenciada por The Beatles, Bill Fay y Television, combina introspección lírica con audacia sonora, consolidándolos como una de las bandas más influyentes del rock moderno, con más de dos millones de discos vendidos hasta 2012.

Discografía de Wilco

A.M. (1995)

Being There (1996)

Mermaid Avenue (1998)

Summerteeth (1999)

Mermaid Avenue Vol. II (2000)

Yankee Hotel Foxtrot (2002)

A Ghost Is Born (2004)

Kicking Television: Live in Chicago (2005)

Sky Blue Sky (2007)

Wilco (The Album) (2009)

The Whole Love (2011)

Star Wars (2015)

Schmilco (2016)

Ode to Joy (2019)

Cruel Country (2022)

Cousin (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje musical con Wilco, una banda que transforma cada acorde en una experiencia única. Desde la melancólica Jesus, Etc. hasta la enérgica Heavy Metal Drummer y la introspectiva Impossible Germany, su repertorio abarca emociones crudas y texturas sonoras innovadoras. Esta playlist reúne lo mejor de su extensa carrera, perfecta para quienes quieran explorar su evolución desde el alt-country hasta el indie rock experimental. ¡Conecta con el alma de Wilco y déjate llevar por su magia

Videoclip Destacado

El videoclip de Meant to Be, dirigido por Austin Nelson, es una celebración vibrante de la energía de Wilco. Filmado en The Rink, un emblemático lugar de patinaje en Chicago, el video captura el estilo de baile JB Skating, con movimientos sincronizados bajo luces de discoteca. Esta pieza visual, que acompaña una de las canciones más destacadas de Cousin (2023), refleja la conexión de la banda con su ciudad natal y su capacidad para fusionar nostalgia y modernidad.

